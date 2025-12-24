النفط يواصل الصعود بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الإمدادات مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق إنساني في مسقط للإفراج عن 2900 أسير بين الحكومة والحوثيين تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي بعد إقلاعها من أنقرة قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية
تُعد القرفة من المشروبات الطبيعية التي تحظى باهتمام واسع لفوائدها الصحية، لا سيما عند تناولها على معدة فارغة، إذ تشير دراسات حديثة إلى دورها الإيجابي في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
وبحسب ما أورده موقع NDTV، فإن تناول القرفة على الريق قد يسهم في تحسين وظائف القلب والوقاية من عدد من العوامل المسببة لأمراضه، بفضل احتوائها على مركبات طبيعية فعالة.
فوائد القرفة للقلب عند تناولها صباحًا: خفض الكوليسترول الضار: أظهرت دراسة منشورة في مجلة Health, Population and Nutrition أن القرفة تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مع تعزيز الكوليسترول الجيد، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.
المساهمة في خفض ضغط الدم: كشفت دراسات طبية أن القرفة قد تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل طفيف، الأمر الذي يدعم صحة الأوعية الدموية.
مكافحة الإجهاد التأكسدي: تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تقلل من تأثير الشوارد الحرة، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب المزمنة.
تقليل الدهون الثلاثية: إلى جانب دورها في خفض الكوليسترول، تساعد القرفة على تقليل الدهون الثلاثية، وهي من العوامل المرتبطة بأمراض القلب.
تنظيم سكر الدم: تعمل القرفة على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وهو عامل أساسي للحد من مخاطر أمراض القلب.
نصائح مهمة لتناول القرفة بأمان: الاعتدال في شرب القرفة، لأن الإفراط قد يؤثر سلبًا على الكبد بسبب احتوائها على مادة الكومارين. تجنب تناولها بالتزامن مع مميعات الدم أو أدوية السكري لتفادي التداخلات الدوائية.
يُنصح الحوامل باستشارة الطبيب قبل إدخال القرفة ضمن النظام الغذائي.
ويؤكد مختصون أن القرفة قد تكون إضافة صحية مفيدة، شريطة الالتزام بالكميات الآمنة وعدم استخدامها كبديل للعلاج الطبي.