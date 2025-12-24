ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تُعد القرفة من المشروبات الطبيعية التي تحظى باهتمام واسع لفوائدها الصحية، لا سيما عند تناولها على معدة فارغة، إذ تشير دراسات حديثة إلى دورها الإيجابي في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما أورده موقع NDTV، فإن تناول القرفة على الريق قد يسهم في تحسين وظائف القلب والوقاية من عدد من العوامل المسببة لأمراضه، بفضل احتوائها على مركبات طبيعية فعالة.

فوائد القرفة للقلب عند تناولها صباحًا: خفض الكوليسترول الضار: أظهرت دراسة منشورة في مجلة Health, Population and Nutrition أن القرفة تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مع تعزيز الكوليسترول الجيد، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

المساهمة في خفض ضغط الدم: كشفت دراسات طبية أن القرفة قد تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل طفيف، الأمر الذي يدعم صحة الأوعية الدموية.

مكافحة الإجهاد التأكسدي: تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تقلل من تأثير الشوارد الحرة، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب المزمنة.

تقليل الدهون الثلاثية: إلى جانب دورها في خفض الكوليسترول، تساعد القرفة على تقليل الدهون الثلاثية، وهي من العوامل المرتبطة بأمراض القلب.

تنظيم سكر الدم: تعمل القرفة على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وهو عامل أساسي للحد من مخاطر أمراض القلب.

نصائح مهمة لتناول القرفة بأمان: الاعتدال في شرب القرفة، لأن الإفراط قد يؤثر سلبًا على الكبد بسبب احتوائها على مادة الكومارين. تجنب تناولها بالتزامن مع مميعات الدم أو أدوية السكري لتفادي التداخلات الدوائية.

يُنصح الحوامل باستشارة الطبيب قبل إدخال القرفة ضمن النظام الغذائي.

ويؤكد مختصون أن القرفة قد تكون إضافة صحية مفيدة، شريطة الالتزام بالكميات الآمنة وعدم استخدامها كبديل للعلاج الطبي.