تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي بعد إقلاعها من أنقرة

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، انقطاع الاتصال بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد، عقب إقلاعها من مطار أنقرة متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن الطائرة فقدت الاتصال بعد وقت قصير من مغادرتها مطار أنقرة إيسنبوغا، وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم رئيس أركان الجيش الليبي.

وأوضح الوزير، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الطائرة من طراز «فالكون 50» وتحمل الرقم التسلسلي (9H-DFJ)، وقد أقلعت عند الساعة 20:10 مساءً، قبل أن تبلغ عن نيتها تنفيذ هبوط اضطراري في منطقة هايمانا القريبة من أنقرة، إلا أن الاتصال انقطع بها لاحقاً.

وبحسب بيانات موقع «فلايت رادار» المختص بتتبع حركة الطيران، اختفت الطائرة عن شاشات الرصد عندما كانت تحلق على ارتفاع 32 ألفاً و400 قدم، وذلك عند الساعة 5:33 مساءً بتوقيت غرينتش.

وفي السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها توثق لحظة سقوط الطائرة، فيما بثت وكالة الأناضول التركية الرسمية مشاهد تُظهر أجزاء من حطام الطائرة في موقع الحادث.