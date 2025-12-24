النفط يواصل الصعود بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الإمدادات مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق إنساني في مسقط للإفراج عن 2900 أسير بين الحكومة والحوثيين تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي بعد إقلاعها من أنقرة قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية
أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، انقطاع الاتصال بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد، عقب إقلاعها من مطار أنقرة متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن الطائرة فقدت الاتصال بعد وقت قصير من مغادرتها مطار أنقرة إيسنبوغا، وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم رئيس أركان الجيش الليبي.
وأوضح الوزير، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الطائرة من طراز «فالكون 50» وتحمل الرقم التسلسلي (9H-DFJ)، وقد أقلعت عند الساعة 20:10 مساءً، قبل أن تبلغ عن نيتها تنفيذ هبوط اضطراري في منطقة هايمانا القريبة من أنقرة، إلا أن الاتصال انقطع بها لاحقاً.
وبحسب بيانات موقع «فلايت رادار» المختص بتتبع حركة الطيران، اختفت الطائرة عن شاشات الرصد عندما كانت تحلق على ارتفاع 32 ألفاً و400 قدم، وذلك عند الساعة 5:33 مساءً بتوقيت غرينتش.
وفي السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها توثق لحظة سقوط الطائرة، فيما بثت وكالة الأناضول التركية الرسمية مشاهد تُظهر أجزاء من حطام الطائرة في موقع الحادث.