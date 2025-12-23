قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية السفير اليمني بسلطنة عمان: اتفاق مسقط إعلان تاريخي يمهّد لطريق لمحادثات أوسع في المستقبل تشمل مختلف المجالات الرئيس اليمني يحذر من أخطر تصعيد للمجلس الإنتقالي ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل عاجل.. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تعلن تفويضها ودعمها الكامل لمجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي اتفاق مسقط: السياسي البارز ''محمد قحطان'' سيرى النور أخيراً بعد 10 سنوات قضاها في السجون وزارت في الحكومة اليمنية تتبرأ من بيانات منسوبة لها تدعم انقلاب المجلس الإنتقالي خيانة ونفاق: هكذا يسرق الحوثيون المساعدات من أطفال اليمن الجوعى اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية والحوثيين يشمل الإفراج عن محمد قحطان ''تفاصيل''
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإثنين 22 ديسمبر، أنها تبرأت رسميًا من بيان نُشر باسم "قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن"، تضمن انحيازًا سياسيًا لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، مؤكدة أن البيان لا يمثل الوزارة ولا يعكس موقف قيادتها الشرعية أو توجهها المؤسسي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن البيان المنسوب إليها يشكل خروجًا عن الطابع المؤسسي والقانوني، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.
وشددت على أن وزارة الشباب والرياضة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقانون، ولا يجوز الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان سياسي أو تروج لمشاريع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها.
وأكدت الوزارة أن البيان يعبر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز دون أي تفويض قانوني أو غطاء مؤسسي، ولا يعكس موقف الغالبية الساحقة من موظفي الوزارة. وشددت على تمسكها بمبدأ الحياد المؤسسي ورفضها توظيف المرافق العامة في الصراعات السياسية، مع اللوح باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار عملها كمؤسسة وطنية جامعة وفقًا للدستور والقانون، ملتزمة بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها ورفض أي خروج عن ذلك تحت أي مسمى.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتقاطع فيه التصريحات داخل القطاع نفسه، بعد إعلان وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالد محسن الخليفي، دعمه الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتزامن مع اتساع التأييد العلني لخطوات المجلس من قبل وزراء ونواب وزراء ووكلاء ورؤساء هيئات ومحافظين، ما يطرح إشكاليات قانونية متصاعدة بشأن التزامات شاغلي المناصب العامة بمبدأ الحياد المؤسسي.