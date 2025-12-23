السفير اليمني بسلطنة عمان: اتفاق مسقط إعلان تاريخي يمهّد لطريق لمحادثات أوسع في المستقبل تشمل مختلف المجالات

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 960

ثمّن سعادة الدكتور خالد بن شطيف السفير اليمني المعتمد لدى سلطنة عمان الجهود التي قامت بها السلطنة لاستضافة المحادثات اليمنية-اليمنية حول ملف الأسرى والمحتجزين قسرًا.

وقال سعادته في تصريح خاص لـموقع أثير العماني بأن ما جرى في مسقط اليوم هو إعلان تاريخي؛ لأنه يُعدّ الأكبر من حيث عدد المفرج عنهم منذ بداية الأزمة.

وأكد سعادته تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للحكومة العمانية على الجهود وإنجاح المحادثات، مشيرًا إلى أنه عمل إنساني ستلمس نتائجه جميع المدن والمحافظات اليمنية.

وأشار سعادة السفير إلى أن هذا الاتفاق سيمهّد الطريق لمحادثات أوسع في المستقبل تشمل مختلف الجوانب والمجالات.

ويتضمن الاتفاق الموقع اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن قيام الحكومة اليمنية بالإفراج عن 1700 شخص من جماعة أنصار الله التي ستفرج عن 1200 شخص من بينهم محمد قحطان، القيادي في حزب الإصلاح اليمني، و 7 سعوديين و20 سودانيًا.

وكانت سلطنة عُمان قد رحّبت بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، وثمنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م، وأشادت بتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.