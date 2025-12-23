قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية السفير اليمني بسلطنة عمان: اتفاق مسقط إعلان تاريخي يمهّد لطريق لمحادثات أوسع في المستقبل تشمل مختلف المجالات الرئيس اليمني يحذر من أخطر تصعيد للمجلس الإنتقالي ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل عاجل.. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تعلن تفويضها ودعمها الكامل لمجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي اتفاق مسقط: السياسي البارز ''محمد قحطان'' سيرى النور أخيراً بعد 10 سنوات قضاها في السجون وزارت في الحكومة اليمنية تتبرأ من بيانات منسوبة لها تدعم انقلاب المجلس الإنتقالي خيانة ونفاق: هكذا يسرق الحوثيون المساعدات من أطفال اليمن الجوعى اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية والحوثيين يشمل الإفراج عن محمد قحطان ''تفاصيل''
ثمّن سعادة الدكتور خالد بن شطيف السفير اليمني المعتمد لدى سلطنة عمان الجهود التي قامت بها السلطنة لاستضافة المحادثات اليمنية-اليمنية حول ملف الأسرى والمحتجزين قسرًا.
وقال سعادته في تصريح خاص لـموقع أثير العماني بأن ما جرى في مسقط اليوم هو إعلان تاريخي؛ لأنه يُعدّ الأكبر من حيث عدد المفرج عنهم منذ بداية الأزمة.
وأكد سعادته تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للحكومة العمانية على الجهود وإنجاح المحادثات، مشيرًا إلى أنه عمل إنساني ستلمس نتائجه جميع المدن والمحافظات اليمنية.
وأشار سعادة السفير إلى أن هذا الاتفاق سيمهّد الطريق لمحادثات أوسع في المستقبل تشمل مختلف الجوانب والمجالات.
ويتضمن الاتفاق الموقع اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن قيام الحكومة اليمنية بالإفراج عن 1700 شخص من جماعة أنصار الله التي ستفرج عن 1200 شخص من بينهم محمد قحطان، القيادي في حزب الإصلاح اليمني، و 7 سعوديين و20 سودانيًا.
وكانت سلطنة عُمان قد رحّبت بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، وثمنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م، وأشادت بتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.