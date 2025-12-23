اتفاق مسقط: السياسي البارز ''محمد قحطان'' سيرى النور أخيراً بعد 10 سنوات قضاها في السجون

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

أُعلن اليوم الثلاثاء 23 ديسبمر 2025 توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن القيادي السياسي البارز محمد قحطان ضمن صفقة تبادل أسرى تشمل نحو 2900 أسيرًا ومحتجزًا من الجانبين، وذلك في إطار الجولة الحالية من مفاوضات تبادل الأسرى التي تُجرى برعاية أممية وعُمانية، في مسقط.

وأكد الوفد الحكومي إن الاتفاق يقضي بإخراج قحطان من المعتقلات الحوثية فور الانتهاء من إجراءات التبادل، ضمن الكشوفات المتفق عليها بين الطرفين.

ومحمد قحطان هو سياسي يمني بارز وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، ويمثل صوتًا مهمًا في المشهد السياسي منذ عقود.

اعتقل الحوثيون قحطان في 5 أبريل/نيسان 2015 في العاصمة صنعاء بعد أن وضعوه أولًا تحت الإقامة الجبرية داخل منزله، ثم نقله مسلحو الجماعة إلى سجونهم غير الرسمية.

ظل محمد قحطان مخفيًا لدى الحوثيين لأكثر من عشر سنوات منذ 2015، دون توجيه تهم رسمية أو السماح لعائلته بالتواصل معه خلال سنوات طويلة من الإخفاء القسري، كما كانت شائعات عن وفاته تتردد بين الحين والآخر.

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات مسقط، حسن القبيسي لموقع ''مأرب برس'' إن وفدي الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي وقعا، اتفاق يقضي بالإفراج عن 1700 عنصر حوثي مقابل 1200 من الشرعية، في مقدمتهم القيادي الاصلاحي البارز محمد قحطان وأسرى سودانيين وطيارين سعوديين.