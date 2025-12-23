قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية السفير اليمني بسلطنة عمان: اتفاق مسقط إعلان تاريخي يمهّد لطريق لمحادثات أوسع في المستقبل تشمل مختلف المجالات الرئيس اليمني يحذر من أخطر تصعيد للمجلس الإنتقالي ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل عاجل.. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تعلن تفويضها ودعمها الكامل لمجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي اتفاق مسقط: السياسي البارز ''محمد قحطان'' سيرى النور أخيراً بعد 10 سنوات قضاها في السجون وزارت في الحكومة اليمنية تتبرأ من بيانات منسوبة لها تدعم انقلاب المجلس الإنتقالي خيانة ونفاق: هكذا يسرق الحوثيون المساعدات من أطفال اليمن الجوعى اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية والحوثيين يشمل الإفراج عن محمد قحطان ''تفاصيل''
أُعلن اليوم الثلاثاء 23 ديسبمر 2025 توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن القيادي السياسي البارز محمد قحطان ضمن صفقة تبادل أسرى تشمل نحو 2900 أسيرًا ومحتجزًا من الجانبين، وذلك في إطار الجولة الحالية من مفاوضات تبادل الأسرى التي تُجرى برعاية أممية وعُمانية، في مسقط.
وأكد الوفد الحكومي إن الاتفاق يقضي بإخراج قحطان من المعتقلات الحوثية فور الانتهاء من إجراءات التبادل، ضمن الكشوفات المتفق عليها بين الطرفين.
ومحمد قحطان هو سياسي يمني بارز وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، ويمثل صوتًا مهمًا في المشهد السياسي منذ عقود.
اعتقل الحوثيون قحطان في 5 أبريل/نيسان 2015 في العاصمة صنعاء بعد أن وضعوه أولًا تحت الإقامة الجبرية داخل منزله، ثم نقله مسلحو الجماعة إلى سجونهم غير الرسمية.
ظل محمد قحطان مخفيًا لدى الحوثيين لأكثر من عشر سنوات منذ 2015، دون توجيه تهم رسمية أو السماح لعائلته بالتواصل معه خلال سنوات طويلة من الإخفاء القسري، كما كانت شائعات عن وفاته تتردد بين الحين والآخر.
وفي وقت سابق اليوم، قال عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات مسقط، حسن القبيسي لموقع ''مأرب برس'' إن وفدي الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي وقعا، اتفاق يقضي بالإفراج عن 1700 عنصر حوثي مقابل 1200 من الشرعية، في مقدمتهم القيادي الاصلاحي البارز محمد قحطان وأسرى سودانيين وطيارين سعوديين.