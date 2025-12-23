وزارت في الحكومة اليمنية تتبرأ من بيانات منسوبة لها تدعم انقلاب المجلس الإنتقالي

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 1223

تبرأت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية من بيان منسوب اليها أصدره نائب وزير الأوقاف أنور العمري، المحسوب الإنتقالي، يعلن فيه دعمه لخطوات وإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد "انها تتابع ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمّن مضامين ومواقف ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

وأكدت الوزارة في بيان، وبصورة واضحة لا لبس فيها، أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.

وشددت الوزارة على أن مهامها واختصاصاتها تنحصر في خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة..مؤكدة حرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، وبما يضمن انتظام شؤون الحجاج، وسلامة الإجراءات، وعدم المساس بسمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني، والتزاماتها تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة.

وجددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة كافة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية..مؤكدة على أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة، وبما يحقق المصلحة العامة.

من جانبها، قالت وزارة العدل إنها تابعت ما جرى تداوله من بيان منسوب لها تضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت الوزارة أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، مشددة على أن أي توصيفات أو مواقف مخالفة لذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.

وأشارت الوزارة أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

بدورها قالت وزارة الصحة العامة والسكان "انها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز طبيعة الاختصاصات الصحية والفنية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

واضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، نسخة منه، "ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودوليأ ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجٱ سياسيٱ وقانونيأ ولا تعبر عن موقف الوزارة أو توجهاها المؤسسية.

وشددت على أن جميع الهيئات والمرافق الصحية التابعة لها تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية والوطنية بعيدأ عن اي اصطفافات أو مشاريع سياسية احادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، وأن اي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للعاملين في القطاع الصحي للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية تُعد مخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

وخرجت عدة وزارات بينها الشباب والرياضة والإعلام في وقت سابق، ببيانات مماثلة تنفي الصفة الرسمية لبيانات التأييد التي يصدرها محسوبون على الانتقالي يشغلون مناصب في الحكومة.