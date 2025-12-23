اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية والحوثيين يشمل الإفراج عن محمد قحطان حضرموت... هدف أم طرف؟ ليفربول يعلن موقفه من رحيل محمد صلاح.. ورامي عباس يهدد النادي هجوم جوي روسي واسع يعتم كييف ومحيطها ويعيد استهداف قطاع الطاقة الأوكراني ترمب يكشف عن أقوى سفن حربية في التاريخ تحمل اسمه الجيش الأمريكي يشن ضربة جديدة على سفينة بشرق المحيط الهادئ ..تفاصيل إصابة النساء بالقولون العصبي أكثر من الرجال.. تفسير علمي صادم قد لا تصدقها ..الأعراض النفسية لنقص فيتامين B12- ما العلاقة بينهما؟ الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والفضة تتجاوز 70 دولار حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة
أفضى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مشاورات مسقط إلى إطلاق 2900 أسير ومعتقل بواقع 1700 عنصر حوثي مقابل 1200 في صفوف الشرعية، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا.
وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين يحيى كزمان التوصل في الجولة العاشرة من مشاورات مسقط إلى اتفاق تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، وكافة أسرى التحالف بمن فيهم الطيارين.
من جانبه قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر : بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة القيادة في المملكة وبتوجيهات وزير الدفاع، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود كريمة ومساعٍ صادقة ومقدرة من سلطنة عمان، وقعت اتفاقية بمسقط لتبادل المحتحزين في اليمن تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستمكن كل المحتجزين من العودة إلى أسرهم.
وأشاد آل جابر بجهود فريقي التفاوض من الطرفين الذين قال أنهم نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ويعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.