اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية والحوثيين يشمل الإفراج عن محمد قحطان

أفضى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مشاورات مسقط إلى إطلاق 2900 أسير ومعتقل بواقع 1700 عنصر حوثي مقابل 1200 في صفوف الشرعية، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا.

وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين يحيى كزمان التوصل في الجولة العاشرة من مشاورات مسقط إلى اتفاق تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، وكافة أسرى التحالف بمن فيهم الطيارين.

من جانبه قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر : بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة القيادة في المملكة وبتوجيهات وزير الدفاع، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود كريمة ومساعٍ صادقة ومقدرة من سلطنة عمان، وقعت اتفاقية بمسقط لتبادل المحتحزين في اليمن تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستمكن كل المحتجزين من العودة إلى أسرهم.

وأشاد آل جابر بجهود فريقي التفاوض من الطرفين الذين قال أنهم نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ويعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.