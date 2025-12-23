ليفربول يعلن موقفه من رحيل محمد صلاح.. ورامي عباس يهدد النادي

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 472

لا يزال مستقبل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، يسيطر على الأجواء داخل النادي الإنجليزي، بعد التصريحات اللاذعة التي أدلى بها مؤخرًا ضد المسؤولين والمدرب آرني سلوت.

وانفعل محمد صلاح غضبًا بسبب جلوسه على دكة بدلاء ليفربول، في 3 مباريات متتالية، في الدوري الإنجليزي، مما دفعه إلى الإدلاء تصريحات نارية ضد إدارة النادي والمدرب الهولندي.

ونتج عن ذلك استبعاد محمد صلاح من مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل عودته من جديد إلى القائمة خلال مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي، حيث شارك كبديل في الدقيقة 25.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بينما تستمر المحادثات بين وكيل أعماله، رامي عباس، ومسؤولي ليفربول حول مصيره.

وذكرت شبكة "teamtalk" الإنجليزية أن رامي عباس أكد لـ ليفربول، خلال محادثات صريحة، أن موكله يتوقع أن يكون لاعبًا أساسيًا مع الفرق، وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال دورًا ثانويًا في "أنفيلد" عند عودته من البطولة الإفريقية.

وبعدما سبق وأن ذكرت تقارير صحفية أن مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لـ ليفربول، لا تنوي الموافقة على بيع محمد صلاح، فإن مصادر مطلعة أكدت للشبكة المذكورة الآن وجود إعلان جديد قوي من مقرهم في بوسطن.

وأشارت إلى أن الأمر تحول من مجرد استبعاد ليفربول لرحيل محمد صلاح، إلى عزم النادي على منعه من المغادرة بأي ثمن. ويدرك ممثلو اللاعب المصري أن إصابات ألكسندر إيزك وكودي جاكبو، خاصة الأولى بسبب طبعها الخطير، ستجعل رحيل صلاح عن ليفربول في يناير المقبل أمرًا مستحيلًا.

ولكن في الوقت نفسه لا يرغب محمد صلاح في أن يكون لاعبًا بديلًا في ليفربول، وأوضح رامي عباس ذلك للمسؤولين والمدرب آرني سلوت.

وأفادت أنه ردًا على ذلك، قيل عن طريق المصادر المطلعة، إن ليفربول أوضح لمستشاري اللاعب صاحب الـ33 عامًا أنه منذ البداية لن يُسمح له بالرحيل إلا إذا لم يؤثر ذلك سلبًا على وضع النادي وطموحاته للموسم.

ورغم جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة، لا يزال سلوت يُقدّر اللاعب كثيراً ويُثمّن كل ما يُقدمه لليفربول.

ولا تزال المحادثات جارية بين المدير الرياضي ريتشارد هيوز ووكلاء محمد صلاح، لكن ليفربول من جانبه يصر على أنه لا يسعى لرحيله.

وأكدت مصادر من ليفربول للشبكة نفسها كذلك أن المشاكل المتعلقة بـ إيزاك وجاكبو وغيرهما ستؤدي إلى تصنيف محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين غير المعروضين للبيع، وهو موقفهم السابق، لكن الإصابات الأخيرة عززت هذا القرار.

وبينما يبحث ليفربول إمكانية التعاقد مع أنطوان سيمينيو نجم بورنموث، فإنه ليس مستعدًا حاليًا لإتمام أي صفقة مطلع العام الجديد في الميركاتو الشتوي، مما يؤكد حاجتهم الماسة للاحتفاظ بـ محمد صلاح