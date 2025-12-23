هجوم جوي روسي واسع يعتم كييف ومحيطها ويعيد استهداف قطاع الطاقة الأوكراني

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت، فجر الثلاثاء، هجوماً جوياً مكثفاً على العاصمة كييف، بعد يومين فقط من اختتام جولة محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في مدينة ميامي.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف، عبر تطبيق «تلغرام»، إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في أجواء العاصمة، داعية السكان إلى التزام الملاجئ وعدم مغادرتها حتى صدور تعليمات رسمية.

وبحسب وكالة «رويترز»، لم تُعرف بعد الحصيلة النهائية للهجوم، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الأضرار المادية، في ظل غياب معلومات رسمية حول نطاق الضربات.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الهجوم الروسي استهدف مجدداً منشآت حيوية في قطاع الطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، من بينها كييف وضواحيها، في تكرار لسيناريو الضغط على البنية التحتية مع دخول فصل الشتاء.

وفي تطور موازٍ، قال حاكم إقليم ستافروبول الروسي، فلاديمير فلاديميروف، إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة خلال الليل تسبب باندلاع حريق في منشأة صناعية جنوب روسيا، مؤكداً عدم تسجيل إصابات.

ولم يحدد المسؤول الروسي طبيعة المنشأة، إلا أن المنطقة تضم مجمعات بتروكيماويات وبنية تحتية حساسة لخطوط الغاز وتخزين الوقود.

وتؤكد أوكرانيا أن ضرباتها داخل العمق الروسي تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية لموسكو، في إطار الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر، أمس، من احتمال تصعيد روسي واسع خلال فترة عيد الميلاد، مشيراً إلى أن نقص أنظمة الدفاع الجوي يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.