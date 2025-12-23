الجيش الأمريكي يشن ضربة جديدة على سفينة بشرق المحيط الهادئ ..تفاصيل

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 724

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية، الاثنين، على سفينة صغيرة يُشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وكتبت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في 22 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الحرب (الدفاع)، بيت هيغسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة (الرمح الجنوبي) غارة جوية مميتة على سفينة صغيرة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة في المياه الدولية". وأضافت القيادة الجنوبية الأمريكية أنه لم يُصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى في هذه الغارة.

وقُتل ما لا يقل عن 105 أشخاص حتى الآن في غارات على قوارب مخدرات مزعومة كجزء من حملة أُطلق عليها اسم عملية (الرمح الجنوبي)، والتي قالت إدارة ترامب إنها تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات.

وقصف الجيش الأمريكي قاربين مزعومين لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وكثفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في أمريكا الجنوبية في الأشهر الأخيرة، مع التركيز على فنزويلا، وهي دولة اتهمها الرئيس دونالد ترامب بسرقة "النفط والأراضي والأصول الأخرى" الأمريكية