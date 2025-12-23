حضرموت... هدف أم طرف؟ ليفربول يعلن موقفه من رحيل محمد صلاح.. ورامي عباس يهدد النادي هجوم جوي روسي واسع يعتم كييف ومحيطها ويعيد استهداف قطاع الطاقة الأوكراني ترمب يكشف عن أقوى سفن حربية في التاريخ تحمل اسمه الجيش الأمريكي يشن ضربة جديدة على سفينة بشرق المحيط الهادئ ..تفاصيل إصابة النساء بالقولون العصبي أكثر من الرجال.. تفسير علمي صادم قد لا تصدقها ..الأعراض النفسية لنقص فيتامين B12- ما العلاقة بينهما؟ الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والفضة تتجاوز 70 دولار حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة قيادي في الحزب الاشتراكي يسائل قيادة الحزب: ما موقفكم من انحياز واعد باذيب للانتقالي ومباركته للانفصال وأين موقفكم الرسمي؟ عاجل
قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية، الاثنين، على سفينة صغيرة يُشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وكتبت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في 22 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الحرب (الدفاع)، بيت هيغسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة (الرمح الجنوبي) غارة جوية مميتة على سفينة صغيرة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة في المياه الدولية". وأضافت القيادة الجنوبية الأمريكية أنه لم يُصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى في هذه الغارة.
وقُتل ما لا يقل عن 105 أشخاص حتى الآن في غارات على قوارب مخدرات مزعومة كجزء من حملة أُطلق عليها اسم عملية (الرمح الجنوبي)، والتي قالت إدارة ترامب إنها تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات.
وقصف الجيش الأمريكي قاربين مزعومين لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
وكثفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في أمريكا الجنوبية في الأشهر الأخيرة، مع التركيز على فنزويلا، وهي دولة اتهمها الرئيس دونالد ترامب بسرقة "النفط والأراضي والأصول الأخرى" الأمريكية