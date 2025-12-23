إصابة النساء بالقولون العصبي أكثر من الرجال.. تفسير علمي صادم

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف فريق من العلماء عن سبب بيولوجي دقيق يفسر لماذا تُصاب النساء بمتلازمة القولون العصبي (IBS) بمعدلات أعلى من الرجال، مع فتح الباب أمام علاج دوائي محتمل دون الحاجة إلى تغييرات غذائية صارمة.

هل النساء أكثر عرضة من الرجال لمتلازمة القولون العصبي؟

وبحسب الـ"ديلي ميل" فإن دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، بينت أن مستقبلات هرمون الإستروجين تتجمع بكثافة في الجزء السفلي من القولون لدى الإناث، ما يؤدي إلى تحفيز خلايا متخصصة تُعرف طبيًا باسم خلايا L.

وتطلق هذه الخلايا هرمون PYY، الذي يعمل بدوره على تنشيط الألياف العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم في الأمعاء، وهو ما يفسر زيادة شدة الأعراض لدى النساء.

وخلال تجارب أُجريت على الفئران، لاحظ العلماء أن حجب كل من هرمون الإستروجين وهرمون PYY أدى إلى انخفاض ملحوظ في آلام الأمعاء لدى الإناث، بينما أدى إعطاء ذكور الفئران هرمون الإستروجين إلى زيادة حساسيتهم للألم لتصبح مماثلة للإناث.

الهدف من الدراسة، لم يكن الاكتفاء بملاحظة أن النساء أكثر عرضة للإصابة، بل تقديم تفسير علمي دقيق، إذ إن النتائج حددت “أهدافًا دوائية جديدة واعدة”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها وصف هرمون PYY كإشارة مباشرة للألم، ما قد يغيّر الفهم العلمي لدوره داخل القولون.

ماذا عن النظام الغذائي؟تعتمد الإرشادات الحالية لعلاج القولون العصبي، وفق NHS، على اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، والذي يستبعد أطعمة معروفة بتسببها في الغازات والانتفاخ مثل البقوليات والقمح والبصل وبعض الفواكه.

وتوصل الباحثون، في الدراسة المنشورة بمجلة مجلة ساينس، أن تقليل هذه الأطعمة قد يخفف الأعراض لأنه يقلل من إفراز هرمون PYY، وليس فقط بسبب تقليل الغازات، مؤكدين في الوقت نفسه أن الالتزام بهذه الحمية على المدى الطويل يعد صعبًا للغاية.

ومن أبرز نتائج هذه الدراسة، أن المسارات البيولوجية التي تم اكتشافها قد تتيح مستقبلاً تطوير أدوية فعالة تُغني المرضى عن القيود الغذائية القاسية.

وجبة عشاء لمرضى القولون العصبي- إليك الأطعمة المسموحة والممنوعةانتشار واسع وأعراض متعددةوأشارت التقديرات إلى أن واحدًا من كل 5 بالغين في بريطانيا يعاني من متلازمة القولون العصبي، مع احتمال أن تكون النسبة الحقيقية أعلى بسبب عدم لجوء كثيرين إلى الأطباء.

ويُصيب المرض غالبًا الفئة العمرية من 20 إلى 39 عامًا، وتتنوع أعراضه بين آلام البطن والانتفاخ والإسهال أو الإمساك، إضافة إلى التعب والغثيان وآلام الظهر واضطرابات التبول.

كيف تتعامل مع مشكلات القولون العصبي؟من جانبها، أوضحت الدكتورة منة السيد، استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن التغلب على مشكلات القولون العصبي بالنظام الغذائي.

وبينت أن له أعراض كثيرة ومختلفة تأتي كلها من الكل الذي يصعب على القولون هضمه، إذ يكون صعب الهضم.ونصحت بتجنب الأطعمة صعبة الهضم، إذ تؤدي إلى حالة من التخمر بشكل زائد، فيما تسبب الانتفاخ والغازات، وتتسبب أيضا في الإمساك