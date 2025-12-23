قد لا تصدقها ..الأعراض النفسية لنقص فيتامين B12- ما العلاقة بينهما؟

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلعب فيتامين B12 دورًا أساسيًا في صحة الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ونقصه قد يؤدي إلى أعراض جسدية ونفسية متنوعة، تؤثر على المزاج والتركيز والوظائف الإدراكية.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أبرز الأعراض النفسية لنقص فيتامين B12، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل نقص B12 يؤثر على الصحة النفسية؟

يوضح ناجي أن نقص فيتامين B12 قد يسبب اضطرابات في المزاج، التفكير، والنوم، مشيرًا إلى أن الأعراض النفسية قد تظهر قبل الأعراض الجسدية أحيانًا، ما يستدعي الانتباه المبكر.أبرز الأعراض النفسية لنقص فيتامين B12يشير استشاري التغذية العلاجية إلى أن نقص B12 قد يؤدي إلى:

1- الاكتئاب

انخفاض مستويات B12 يرتبط بزيادة خطر الشعور بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالنشاطات اليومية.

2- الارتباك وصعوبة التركيز

قد يواجه المصاب صعوبة في التركيز، التذكر، واتخاذ القرارات.

3- التغيرات المزاجية والانفعاليزداد التوتر والعصبية، وقد تظهر نوبات غضب أو تقلبات مزاجية مفاجئة.

4- القلق والأرققد يؤدي نقص B12 إلى شعور مستمر بالقلق وصعوبة في النوم، مما يزيد من الإجهاد النفسي.

كيف يمكن الوقاية أو العلاج من نقص فيتامين B12 ؟

يشير ناجي إلى أنه يمكن الوقاية من الأعراض النفسية لنقص B12 من خلال:

1- تناول مصادر B12 الغذائية مثل اللحوم، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان.

2- استخدام مكملات B12 عند الحاجة بعد استشارة الطبيب، خاصة للنباتيين أو كبار السن.

3- إجراء فحوصات دورية لمستوى B12 في الدم عند ظهور أي أعراض نفسية أو جسدية