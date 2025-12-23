الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والفضة تتجاوز 70 دولار

الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع ، الثلاثاء بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة ‍احتجاز المزيد ‌من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا،

بينما ⁠ارتفعت الفضة أيضا قرب ‍أعلى مستوياتها على الإطلاق. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى ‍قياسيا آخر عند 4469.52 دولار في وقت سابق من الجلسة. ‍

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.74 بالمئة إلى 4502.30 دولار للأونصة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19 بالمئة إلى 69.15 دولار للأونصة، بعدما تجاوزت خلال التداولات المبكرة مستوى 70 دولاراً. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار، الاثنين.

وزاد الذهب 70 بالمئة منذ بداية هذا العام، وتجاوز ‌مستوى 4400 دولار لأول مرة ، الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية ‍وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وارتفعت الفضة 140 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، ​متفوقة على الذهب.

وقالت السلطات الأمريكية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا ​فنزويليا وحاول ‍اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع. ولا يزال المتعاملون ‌يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام المقبل.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي والمرشح لخلافة جيروم باول في ​رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي ‌إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.‌1 بالمئة إلى 2143.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42 بالمئة إلى 1784.30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى ‍في ثلاث سنوات تقريبا