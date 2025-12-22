قيادي في الحزب الاشتراكي يسائل قيادة الحزب: ما موقفكم من انحياز واعد باذيب للانتقالي ومباركته للانفصال وأين موقفكم الرسمي؟ عاجل

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1339

وجه القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني معن دماج تساؤلا لقيادة حزبه عن موقفهم من إعلان وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب الانحياز للمجلس الانتقالي وتحركاته الانفصالية.

وقال معن دماج في منشور على صفحته بفيسبوك متسائلا: "هل سنرى موقف معلن للحزب الإشتراكي اليمني من إعلان ممثله في الحكومة وزير التخطيط والتنمية الأنحياز للمجلس الإنتقالي وتوسعة في حضرموت والمهرة"؟.

وأردف بالقول: "أقول موقف سياسي معلن ..أي موقف، تأييد، ابتهاج، انضمام.

وأشار دماج إلى غموض موقف الحزب، وقال بأن لا أحد يعرف ماهو خط الحزب، وقيادة الحزب فعليا شاغرة من عشر سنوات.

ويأتي تعليقات دماج عقب إعلان باذيب المحسوب على الحزب الاشتراكي اليمني مباركته وتأييده لتحركات عيدروس الزبيدي الانفصالية، وتمرده المسلح في شرق اليمن.

وأعلن باذيب تأييده للمجلس الانتقالي ضمن وزراء ومحافظين آخرين، وهي الخطوة التي وصفها مسؤول برئاسة الجمهورية بالجرائم الجسيمة، ووجه الحكومة بمعاقبة من أعلنوها.