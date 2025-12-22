خمسة ألف يتيم ويتيمة من أيتام مخيمات النزوح في مأرب يتلقون كسوة الشتاء بتمويل تركي

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وزّعت منظمة الوصول الإنساني في محافظة مأرب كسوة شتوية لـ500 يتيم ويتيمة من أيتام مخيمات النزوح، في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الفئات الأشد ضعفًا خلال فصل الشتاء.

وجاءت عملية التوزيع بتمويل من وقف اليتيم التركي، واستهدفت الأطفال الأيتام القاطنين في المخيمات، بهدف توفير الدفء اللازم لهم وحمايتهم من أمراض الشتاء، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها نتيجة البرد الشديد وسوء المأوى وشح الإمكانيات الأساسية.

وأوضحت منظمة الوصول الإنساني أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها الموسمية الهادفة إلى دعم الأيتام وأسرهم، والتخفيف من الأعباء الإنسانية المتزايدة التي تواجه النازحين، لا سيما الأطفال الذين يُعدّون الأكثر تضررًا من الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه التدخلات الإنسانية تسهم في تعزيز الحماية للأطفال الأيتام، وتوفر لهم حدًا أدنى من مقومات الحياة الكريمة، مشيدة بالدور الإنساني الذي يقدمه وقف اليتيم التركي في دعم المشاريع الإغاثية والإنسانية في اليمن.