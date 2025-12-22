حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة قيادي في الحزب الاشتراكي يسائل قيادة الحزب: ما موقفكم من انحياز واعد باذيب للانتقالي ومباركته للانفصال وأين موقفكم الرسمي؟ عاجل على وقع الأزمة اليمنية.. السعودية وعُمان تعقدان اجتماعًا موسعًا للتنسيق السياسي والاقتصادي خطاب الكراهية من المنبر يشرعن سفك الدماء: هيئة إفتاء خارج الشرعية واستغلال الدين لتكريس الانقسام في الجنوب خمسة ألف يتيم ويتيمة من أيتام مخيمات النزوح في مأرب يتلقون كسوة الشتاء بتمويل تركي هندسة التضليل: خطاب إنساني مزيّف بـ14 مليون وصول محتمل.. بلا حدث حقيقي هكذا صُنعت الحملة الرقمية ضد ميناء عدن والسعودية علي رازح يستدعي لحظة كروية سبقت الوحدة: حين جمعت الرياضة ما فرّقته السياسة وفد تركي رفيع المستوى يصل دمشق وأحمد الشرع في طليعة المستقبلين إيران تتوقع هجومًا أمريكيًا إسرائيليًا.. هل تندلع الحرب من جديد في 2026؟ زيارة في توقيت ''حساس'' لوزير الخارجية السعودي إلى مسقط.. ما علاقة ذلك بالتطورات الأخيرة في اليمن؟
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، الاثنين، وفدا تركيا رفيعا ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.
وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان في مقدمة مستقبلي الوفد التركي بمطار دمشق الدولي.
وتواجد في الاستقبال أيضاً وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين سلامة.
وعقب انتهاء مراسم الاستقبال في المطار، توجه الوفد التركي إلى "قصر الشعب" للقاء الرئيس أحمد الشرع.