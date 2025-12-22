وفد تركي رفيع المستوى يصل دمشق وأحمد الشرع في طليعة المستقبلين

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - الأناضول

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، الاثنين، وفدا تركيا رفيعا ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان في مقدمة مستقبلي الوفد التركي بمطار دمشق الدولي.

وتواجد في الاستقبال أيضاً وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين سلامة.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال في المطار، توجه الوفد التركي إلى "قصر الشعب" للقاء الرئيس أحمد الشرع.