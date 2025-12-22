زيارة في توقيت ''حساس'' لوزير الخارجية السعودي إلى مسقط.. ما علاقة ذلك بالتطورات الأخيرة في اليمن؟

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

قال الباحث الأكاديمي اليمني د. عادل المنسي، إن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى مسقط تحمل رسالة واضحة حول أهمية تعزيز التعاون السعودي-العماني في ظل التطورات الإقليمية،خاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

وأشار في منشور -رصده محرر مأرب برس- على منصة إكس، إلى إن الزيارة تأتي في توقيت حساس حيث تواصل الإمارات مخططاتها الاستفزازية لزعزعة استقرار اليمن بما يشكل تهديد مباشر للأمن القومي المشترك.

وأعلنت الخارجية السعودية اليوم الإثنين إن الوزير فيصل بن فرحان وصل سلطنة عمان لعقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي-العُماني.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العمانية مسقط، في زيارة تأتي على وقع تطورات متصاعدة يشهدها اليمن، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مقدمتها الأوضاع الإقليمية والملف اليمني.

وتتزامن، الزيارة مع تحذيرات سياسية من تداعيات الأحداث الأخيرة في اليمن وما أقدم عليه الإنتقالي في المحافظات الشرقية، إذ أكد الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، في مقال له، أن تطورات الوضع في اليمن تمس بشكل مباشر السعودية وسلطنة عمان، باعتبارهما الدولتين الأكثر تأثراً بما يجري بحكم الجوار الجغرافي والتداخلات الأمنية، ما يضفي أهمية خاصة على التنسيق بين الرياض ومسقط في هذه المرحلة الحساسة.

ومن المقرر أن تعقد السعودية وسلطنة عمان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني، الذي يناقش مجالات التعاون الثنائي والتحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود المحاذية لليمن، على خلفية التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية.