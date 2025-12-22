نتنياهو يكشف عن عمل عسكري ضد إيران ويعرض على ترامب ملفًا استخباراتيًا شاملًا”

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

كشفت تقارير عبرية متطابقة عن تحركات إسرائيلية مكثفة تمهيدًا لاحتمال توجيه ضربة لإيران، في ظل استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء مرتقب الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة البث العبرية أن نتنياهو ناقش مؤخرًا مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي تطورات برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في وقت أشارت فيه القناة 14 العبرية إلى مخاوف إسرائيلية من ضربة إيرانية استباقية، على خلفية تسريبات تتحدث عن نية تل أبيب مهاجمة إيران.

وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن نتنياهو يسعى من خلال اللقاء المرتقب مع ترامب إلى إقناعه باتخاذ خطوات عملية ضد طهران، رغم تردد الرئيس الأميركي في اتخاذ قرارات حاسمة. وأضافت الصحيفة أن المباحثات تهدف إلى بلورة خارطة طريق مشتركة وتنسيق سياسي وأمني لمعالجة ما تصفه إسرائيل بـ«التهديد الإيراني».

وسيركز الملف الاستخباراتي، وفق المصادر، على إعادة تنشيط البرنامج النووي الإيراني، وتطوير منظومة الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري، إضافة إلى دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن إسقاط النظام الإيراني يُنظر إليه كحل جذري لإنهاء الصراعات في المنطقة، مشيرة إلى أن تل أبيب تدرس خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع دعم المعارضة الداخلية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران واحتمالات تشديد العقوبات الغربية.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة «إن بي سي نيوز» نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأميركية بأن نتنياهو يعتزم إطلاع ترامب على خطط محتملة لشن ضربات جديدة ضد إيران، وسط قلق متزايد من توسع برنامجها الصاروخي وإمكانية إعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي تعرضت لضربات سابقة.

وأكدت المصادر أن نتنياهو سيعرض على ترامب خيارات متعددة، تشمل مشاركة الولايات المتحدة أو دعمها لأي عمليات عسكرية محتملة، في إطار تصعيد قد يعيد المنطقة إلى مربع التوتر الواسع.