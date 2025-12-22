الصين تكشف عن أول روبوت بشرى بستة أذرع

حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة قيادي في الحزب الاشتراكي يسائل قيادة الحزب: ما موقفكم من انحياز واعد باذيب للانتقالي ومباركته للانفصال وأين موقفكم الرسمي؟ عاجل على وقع الأزمة اليمنية.. السعودية وعُمان تعقدان اجتماعًا موسعًا للتنسيق السياسي والاقتصادي خطاب الكراهية من المنبر يشرعن سفك الدماء: هيئة إفتاء خارج الشرعية واستغلال الدين لتكريس الانقسام في الجنوب خمسة ألف يتيم ويتيمة من أيتام مخيمات النزوح في مأرب يتلقون كسوة الشتاء بتمويل تركي هندسة التضليل: خطاب إنساني مزيّف بـ14 مليون وصول محتمل.. بلا حدث حقيقي هكذا صُنعت الحملة الرقمية ضد ميناء عدن والسعودية علي رازح يستدعي لحظة كروية سبقت الوحدة: حين جمعت الرياضة ما فرّقته السياسة وفد تركي رفيع المستوى يصل دمشق وأحمد الشرع في طليعة المستقبلين إيران تتوقع هجومًا أمريكيًا إسرائيليًا.. هل تندلع الحرب من جديد في 2026؟ زيارة في توقيت ''حساس'' لوزير الخارجية السعودي إلى مسقط.. ما علاقة ذلك بالتطورات الأخيرة في اليمن؟
كشفت الصين النقاب عن الروبوت البشرى من الجيل التالى "ميرو يو" فى مدينة قوانغتشو الصينية خلال منتدى اقتصاد منطقة خليج قوانغدونغ هونغ كونغ ماكاو الكبرى 2025، ويعد هذا الروبوت الأول من نوعه فى العالم الذى يمتلك 6 أذرع مع جسم بشرى وأرجل مزودة بعجلات،
وأوضحت مجموعة ميديا أن هذا التصميم يتيح للروبوت تجاوز القيود الفسيولوجية البشرية، كما أشار موقع هيومانويدز ديلى إلى تفاصيل إضافية تتعلق بمواصفات الروبوت وقدراته.
جيل جديد من تطويرات الروبوتات يُعد ميرو يو الجيل الثالث من تطويرات الشركة فى مجال الروبوتات لكنه أول روبوت يمكن وصفه بأنه شبيه بالإنسان أو يشبه الإنسان وفقا لرأى الخبراء، وقد جرى تصميم هذه الآلة خصيصا لأداء مهام صناعية معقدة وتحقيق مستويات مرتفعة من الأتمتة والكفاءة فى بيئات العمل الصناعية.
الكشف عن روبوت بستة أذرع الكشف عن روبوت بستة أذرع قدرات تشغيلية متعددة المهام يتمتع الروبوت بقدرة عالية على التنسيق بين أذرعه الستة ما يسمح له بتنفيذ عدة مهام فى الوقت نفسه، حيث تتولى الأذرع السفلية حمل المكونات الثقيلة بينما تقوم الأذرع العلوية بعمليات التجميع أو التثبيت الدقيقة، كما يتيح تصميم المقابض الطرفية تبديل الوحدات بسرعة وتغيير الأدوات بشكل فورى، ويمنح هيكل ميرو يو الروبوت القدرة على الدوران بزاوية 360 درجة فى مكانه.
خطط النشر والتقييم الصناعي بحلول نهاية ديسمبر 2025 من المقرر نشر الروبوت فى مصنع غسالات ميديا ووشى الفاخرة، وتشير التوقعات إلى أن يسهم الروبوت فى تحسين كفاءة عمليات تغيير وتعديل خطوط الإنتاج بنسبة 30%، ومع بدء فترة تدريب ميرو يو سيراقب ممثلو القطاع الصناعى مدى تفوق 6 أذرع على ذراعين من حيث الكفاءة العملية