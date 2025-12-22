الصين تكشف عن أول روبوت بشرى بستة أذرع

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت الصين النقاب عن الروبوت البشرى من الجيل التالى "ميرو يو" فى مدينة قوانغتشو الصينية خلال منتدى اقتصاد منطقة خليج قوانغدونغ هونغ كونغ ماكاو الكبرى 2025، ويعد هذا الروبوت الأول من نوعه فى العالم الذى يمتلك 6 أذرع مع جسم بشرى وأرجل مزودة بعجلات،

وأوضحت مجموعة ميديا أن هذا التصميم يتيح للروبوت تجاوز القيود الفسيولوجية البشرية، كما أشار موقع هيومانويدز ديلى إلى تفاصيل إضافية تتعلق بمواصفات الروبوت وقدراته.

جيل جديد من تطويرات الروبوتات يُعد ميرو يو الجيل الثالث من تطويرات الشركة فى مجال الروبوتات لكنه أول روبوت يمكن وصفه بأنه شبيه بالإنسان أو يشبه الإنسان وفقا لرأى الخبراء، وقد جرى تصميم هذه الآلة خصيصا لأداء مهام صناعية معقدة وتحقيق مستويات مرتفعة من الأتمتة والكفاءة فى بيئات العمل الصناعية.

الكشف عن روبوت بستة أذرع الكشف عن روبوت بستة أذرع قدرات تشغيلية متعددة المهام يتمتع الروبوت بقدرة عالية على التنسيق بين أذرعه الستة ما يسمح له بتنفيذ عدة مهام فى الوقت نفسه، حيث تتولى الأذرع السفلية حمل المكونات الثقيلة بينما تقوم الأذرع العلوية بعمليات التجميع أو التثبيت الدقيقة، كما يتيح تصميم المقابض الطرفية تبديل الوحدات بسرعة وتغيير الأدوات بشكل فورى، ويمنح هيكل ميرو يو الروبوت القدرة على الدوران بزاوية 360 درجة فى مكانه.

خطط النشر والتقييم الصناعي بحلول نهاية ديسمبر 2025 من المقرر نشر الروبوت فى مصنع غسالات ميديا ووشى الفاخرة، وتشير التوقعات إلى أن يسهم الروبوت فى تحسين كفاءة عمليات تغيير وتعديل خطوط الإنتاج بنسبة 30%، ومع بدء فترة تدريب ميرو يو سيراقب ممثلو القطاع الصناعى مدى تفوق 6 أذرع على ذراعين من حيث الكفاءة العملية