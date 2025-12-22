مقتل مسؤول كبير وبارز في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 901

قُتل جنرال بالجيش الروسي في تفجير سيارة مفخخة في موسكو، بحسب ما أعلنت لجنة تحقيق اليوم الاثنين.

وأفادت اللجنة بمقتل فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي.

وأضافت أن إحدى الفرضيات التي يجري التحقيق فيها تشير إلى احتمال زرع العبوة الناسفة من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية