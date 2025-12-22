مقتل مسؤول كبير وبارز في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة قيادي في الحزب الاشتراكي يسائل قيادة الحزب: ما موقفكم من انحياز واعد باذيب للانتقالي ومباركته للانفصال وأين موقفكم الرسمي؟ عاجل على وقع الأزمة اليمنية.. السعودية وعُمان تعقدان اجتماعًا موسعًا للتنسيق السياسي والاقتصادي خطاب الكراهية من المنبر يشرعن سفك الدماء: هيئة إفتاء خارج الشرعية واستغلال الدين لتكريس الانقسام في الجنوب خمسة ألف يتيم ويتيمة من أيتام مخيمات النزوح في مأرب يتلقون كسوة الشتاء بتمويل تركي هندسة التضليل: خطاب إنساني مزيّف بـ14 مليون وصول محتمل.. بلا حدث حقيقي هكذا صُنعت الحملة الرقمية ضد ميناء عدن والسعودية علي رازح يستدعي لحظة كروية سبقت الوحدة: حين جمعت الرياضة ما فرّقته السياسة وفد تركي رفيع المستوى يصل دمشق وأحمد الشرع في طليعة المستقبلين إيران تتوقع هجومًا أمريكيًا إسرائيليًا.. هل تندلع الحرب من جديد في 2026؟ زيارة في توقيت ''حساس'' لوزير الخارجية السعودي إلى مسقط.. ما علاقة ذلك بالتطورات الأخيرة في اليمن؟
قُتل جنرال بالجيش الروسي في تفجير سيارة مفخخة في موسكو، بحسب ما أعلنت لجنة تحقيق اليوم الاثنين.
وأفادت اللجنة بمقتل فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي.
وأضافت أن إحدى الفرضيات التي يجري التحقيق فيها تشير إلى احتمال زرع العبوة الناسفة من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية