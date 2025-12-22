وزارة المالية تعلن صرف تعزيزات جديدة لرواتب المدنيين والعسكريين عن أشهر ماضية

الإثنين 22 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلنت وزارة المالية اليمنية، الأحد، عن إطلاق تعزيزات مالية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، تشمل عدداً من الأشهر الماضية من العام 2025.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن التعزيزات المخصصة للقطاع العسكري تتضمن رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر، بما فيها مستحقات القتلى والجرحى، إلى جانب فوارق مالية وتسويات خاصة بالمبعدين.

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت أيضاً تعزيزات رواتب موظفي القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي لشهر نوفمبر، تمهيداً لصرفها للمستفيدين في مختلف الجهات.

وأضافت الوكالة أن التعزيزات شملت كذلك تسويات رواتب موظفي القطاع المدني عن شهري سبتمبر وأكتوبر، فضلاً عن تخصيص نفقات تشغيلية لمشاريع ممولة خارجياً في عدد من القطاعات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في إطار جهود الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية.