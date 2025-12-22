وزارة المالية تعلن صرف تعزيزات جديدة لرواتب المدنيين والعسكريين عن أشهر ماضية

حزب الإصلاح يحذّر: الشرعية محاصَرة بين انقلاب الحوثي وانقلاب الانتقالي.. وخطوات الانتقالي انقلاب مكتمل الأركان على اتفاق الرياض ونقل السلطة قيادي في الحزب الاشتراكي يسائل قيادة الحزب: ما موقفكم من انحياز واعد باذيب للانتقالي ومباركته للانفصال وأين موقفكم الرسمي؟ عاجل على وقع الأزمة اليمنية.. السعودية وعُمان تعقدان اجتماعًا موسعًا للتنسيق السياسي والاقتصادي خطاب الكراهية من المنبر يشرعن سفك الدماء: هيئة إفتاء خارج الشرعية واستغلال الدين لتكريس الانقسام في الجنوب خمسة ألف يتيم ويتيمة من أيتام مخيمات النزوح في مأرب يتلقون كسوة الشتاء بتمويل تركي هندسة التضليل: خطاب إنساني مزيّف بـ14 مليون وصول محتمل.. بلا حدث حقيقي هكذا صُنعت الحملة الرقمية ضد ميناء عدن والسعودية علي رازح يستدعي لحظة كروية سبقت الوحدة: حين جمعت الرياضة ما فرّقته السياسة وفد تركي رفيع المستوى يصل دمشق وأحمد الشرع في طليعة المستقبلين إيران تتوقع هجومًا أمريكيًا إسرائيليًا.. هل تندلع الحرب من جديد في 2026؟ زيارة في توقيت ''حساس'' لوزير الخارجية السعودي إلى مسقط.. ما علاقة ذلك بالتطورات الأخيرة في اليمن؟
أعلنت وزارة المالية اليمنية، الأحد، عن إطلاق تعزيزات مالية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، تشمل عدداً من الأشهر الماضية من العام 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن التعزيزات المخصصة للقطاع العسكري تتضمن رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر، بما فيها مستحقات القتلى والجرحى، إلى جانب فوارق مالية وتسويات خاصة بالمبعدين.
وأوضحت الوزارة أنها أطلقت أيضاً تعزيزات رواتب موظفي القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي لشهر نوفمبر، تمهيداً لصرفها للمستفيدين في مختلف الجهات.
وأضافت الوكالة أن التعزيزات شملت كذلك تسويات رواتب موظفي القطاع المدني عن شهري سبتمبر وأكتوبر، فضلاً عن تخصيص نفقات تشغيلية لمشاريع ممولة خارجياً في عدد من القطاعات الحكومية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في إطار جهود الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية.