 الأمم المتحدة تٌصر على إبقاء موظفيها في صنعاء رغم سطوة الحوثيين وانتهاكاتهم المتصاعدة

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 205

أكدت الأمم المتحدة أنها تعتزم الإبقاء على بعض الموظفين الدولية في صنعاء، رغم حملات الاختطافات والمداهمات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد موظفيها ومكاتب الوكالات التابعة لها.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في مؤتمر صحفي، أن الموظفين الاثني عشر الدوليين غادروا صنعاء بمحض إرادتهم، لافتا إلى أن الثلاثة الذين لازالوا متواجدين لهم حرية السفر، إن رغبوا في ذلك.

وجدد دعوة الأمين العام للإفراج الفوري وغير المشروط عن ثلاثة وخمسين موظفا أمميا محليا لا يزالون مختطفين لدى مليشيا الحوثي.

وكان الموظفون الاثنا عشر تعرضوا خلال الأيام الماضية للاحتجاز في المجمع السكني للأمم المتحدة بصنعاء بعد اقتحامه من قبل مسلحين تابعين للمليشيا.