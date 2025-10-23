الأمم المتحدة تٌصر على إبقاء موظفيها في صنعاء رغم سطوة الحوثيين وانتهاكاتهم المتصاعدة الوكالات الأممية تمرر رغبات المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية تنتقد تعاملها الشكلي معها.. التواطؤ بالصمت... هيئة حقوقية تطالب بلجنة دولية للتحقيق في أحكام الإعدام وجرائم الاختطاف والتعذيب بمحافظة صعدة عاجل: موقف عربي اسلامي موحد من قرار اسرائيل اخضاع الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.. وترامب يعلق مأرب تكرّم أوائل الثانوية العامة.. 20 متفوقاً يتوجون وسط أجواء وطنية والطالبات يتصدرن مشهد التفوق تكريم رئاسي بقصر معاشيق للشهيدة افتهان المشهري تحرك رئاسي وتوجيهات التحقيق في تفجير استهدف رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي الأسواق اليمنية تسجل تراجعًا في أسعار الذهب اللجنة الأولمبية تريد عدم استضافة دولة إسلامية لأي أحداث رياضية بعد حظر تأشيرات رياضيين إسرائيليين ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الجولة العاشرة: صدارة تحت المجه
أكدت الأمم المتحدة أنها تعتزم الإبقاء على بعض الموظفين الدولية في صنعاء، رغم حملات الاختطافات والمداهمات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد موظفيها ومكاتب الوكالات التابعة لها.
وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في مؤتمر صحفي، أن الموظفين الاثني عشر الدوليين غادروا صنعاء بمحض إرادتهم، لافتا إلى أن الثلاثة الذين لازالوا متواجدين لهم حرية السفر، إن رغبوا في ذلك.
وجدد دعوة الأمين العام للإفراج الفوري وغير المشروط عن ثلاثة وخمسين موظفا أمميا محليا لا يزالون مختطفين لدى مليشيا الحوثي.
وكان الموظفون الاثنا عشر تعرضوا خلال الأيام الماضية للاحتجاز في المجمع السكني للأمم المتحدة بصنعاء بعد اقتحامه من قبل مسلحين تابعين للمليشيا.