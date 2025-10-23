الأمم المتحدة تٌصر على إبقاء موظفيها في صنعاء رغم سطوة الحوثيين وانتهاكاتهم المتصاعدة الوكالات الأممية تمرر رغبات المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية تنتقد تعاملها الشكلي معها.. التواطؤ بالصمت... هيئة حقوقية تطالب بلجنة دولية للتحقيق في أحكام الإعدام وجرائم الاختطاف والتعذيب بمحافظة صعدة عاجل: موقف عربي اسلامي موحد من قرار اسرائيل اخضاع الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.. وترامب يعلق مأرب تكرّم أوائل الثانوية العامة.. 20 متفوقاً يتوجون وسط أجواء وطنية والطالبات يتصدرن مشهد التفوق تكريم رئاسي بقصر معاشيق للشهيدة افتهان المشهري تحرك رئاسي وتوجيهات التحقيق في تفجير استهدف رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي الأسواق اليمنية تسجل تراجعًا في أسعار الذهب اللجنة الأولمبية تريد عدم استضافة دولة إسلامية لأي أحداث رياضية بعد حظر تأشيرات رياضيين إسرائيليين ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الجولة العاشرة: صدارة تحت المجه
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها، الأحكام الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي شملت تأييد وتنفيذ عدد من أحكام الإعدام والعقوبات السالبة للحرية.
كما طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا التعذيب والاختطاف، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.
وأكدت الهيئة أن تلك الأحكام تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاهلًا لما تعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي ممنهج منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م، مشيرةً إلى أنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية وحُرموا من حقوقهم القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التعذيب الذي مورس ضد المختطفين أدى إلى وفاة أحدهم، وهو صادق أحمد يحيى الغاوي، بتاريخ 27 يونيو 2020م، تحت التعذيب، معتبرة ذلك جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية، فقد قضى بإعدام ثلاثة من المختطفين تعزيراً، هم:
محمد احسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.
كما شملت الأحكام عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 سنة بحق آخرين، بلغ عددهم 14 شخصًا، من بينهم:
محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري، وآخرون.
واعتبرت الهيئة هذه الأحكام إجراءً جائرًا واستمرارًا لنهج جماعة الحوثي في تسييس القضاء واستخدام المحاكم المتخصصة كأداة لقمع المعارضين وانتهاك الحريات العامة.
وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الجماعة.