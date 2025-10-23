مأرب تكرّم أوائل الثانوية العامة.. 20 متفوقاً يتوجون وسط أجواء وطنية والطالبات يتصدرن مشهد التفوق

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 234

أقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، حفل تكريم الطلبة الأوائل في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى المحافظة، للعام الدراسي 2024م – 2025م وعددهم 20طالباً وطالبة، تحصلت الطالبات على 16مركزا في ترتيب أوائل المحافظة.

وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة الحوف عبدالله الحاشدي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة والقيادات التربوية وأولياء أمور الطلاب المحتفى بهم، هنأ نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، الطلاب والطالبات الأوائل المكرمين بهذه الإنجازات ،والذين جسدوا بتفوقهم صورة الشباب اليمني الواعي والمثابر، مؤكدين أن هذا النجاح يمثل خطوة في طريق بناء الوطن وإرساء قيم العلم والمعرفة التي تعد أساس نهضة الأمم،مشيرين إلى أن الاهتمام بالعلم والتعليم هو امتداد طبيعي لقيم الثورة اليمنية ومبادئها الخالدة التي أرست دعائم الجمهورية والحرية والعدالة والمساواة.

وأوضح العباب والباكري أن تزامن هذا التكريم مع احتفالات بلادنا بأعيادها الوطنية المجيدة لثورتي الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر وعيد الجلاء في الـ30 من نوفمبر ،يمنح المناسبة بعداً وطنيا عميقاً، باعتبار هذه الثورات محطات مضيئة في تاريخ اليمن الحديث، نقلت الشعب من عهود الظلام إلى عصر العلم والكرامة والسيادة.

وأكدا أن الوعي بهذه المنجزات والحفاظ عليها مسؤولية وطنية وأمانة في أعناق الأجيال المتعاقبة، التي يجب أن تواصل مسيرة البناء بما يليق بتضحيات الأحرار،داعيان إلى مواصلة التفوق والتمسك بروح الثورة وقيمها في حب الوطن والعمل من أجله، مؤكدين أن محافظة مأرب كانت وستظل عنواناً للصمود والعلم والنور، وميداناً يتجدد فيه الإيمان بقدرة اليمنيين على صناعة المستقبل المشرق بروح سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المجيدة.

وفي كلمة المكرمين عبرت الطالبة غدير الأغبري عن السعادة الغامرة بهذا التكريم الذي يعد حافزا كبيراً لمواصلة طريق الجد والاجتهاد، مؤكدة أن هذا النجاح جاء نتيجة دعم أسرهم ومعلميهم واهتمام قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية بتشجيع المتفوقين ورعاية المبدعين ،وأن هذا التكريم يمثل تتويجا لجهود حافلة بالتحديات، متعهدين بمواصلة مسيرتهم التعليمية لخدمة وطنهم والمساهمة في بنائه ورفعته.

وفي ختام الحفل الذي تخلله عدد من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية والعروض المسرحية المعبرة عن المناسبة، وعكست إبداعات الطلاب، جرى تكريم الأوائل بشهادات التفوق والحوافز التشجيعية.