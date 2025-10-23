تكريم رئاسي بقصر معاشيق للشهيدة افتهان المشهري

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 153

كرمت الرئاسة اليمنية، الشهيدة افتهان المشهري بوسام الواجب تقديراً لتضحياتها في الخدمة العامة.

وقالت وكالة سبأ إن الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، منح اليوم الخميس، وسام الواجب لمدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، الشهيدة افتهان المشهري، التي فاضت روحها برصاص عناصر اجرامية في ١٨ سبتمبر الماضي، أثناء أداء واجبها الوطني في خدمة المجتمع، وقد تسلمه والد افتهان.

واكد الرئيس خلال مراسم منح الوسام بقصر معاشيق، بحضور محافظ تعز، إن هذا التكريم يمثل شهادة اعتزاز بدور الشهيدة افتهان، وبكل امرأة ورجل قرر أن يخدم وطنه بشرف وإخلاص، مؤكداً أن الشهيدة كانت مثالاً للالتزام والنزاهة والتفاني، وانكار الذات، ورمزاً مشرفا لقيم العطاء والمسؤولية العامة.

وأضاف: منح وسام الواجب لافتهان المشهري ليس فقط تكريما لامرأة شجاعة أدت رسالتها بإخلاص، بل هي ايضا رسالة تقدير لكل موظف ومواطنة يمنية تعمل بصمت في خدمة المجتمع، ووفاء لتضحيات المرأة اليمنية في ميادين العمل والإدارة والخدمة العامة، وسط الظروف الصعبة التي فاقمتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واوضح، أن الدولة تعاملت مع قضية الشهيدين افتهان، و الطالب حسين الصوفي منذ اللحظة الأولى باعتبارها مسؤولية وطنية وأخلاقية، حيث أشرفت الرئاسة بشكل مباشر بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية على سير الحملة الأمنية، ومتابعتها حتى القبض على المتورطين الرئيسيين في الجريمة، وبدء النيابة الجزائية التحقيق معهم، لإحالتهم إلى القضاء المختص، مؤكدا الدعم الكامل لسلطات الضبط القضائي، وأجهزة انفاذ القانون للوفاء بمهامها بكل استقلالية في استكمال التحقيقات، واستمرار ملاحقة الفارين، ومساءلة أي جهة يثبت تواطؤها، أو تقصيرها.

ونوه الرئيس بما أنجزته السلطات المحلية والأمنية في محافظة تعز خلال الفترة الماضية، من اخلاء للمباني والمنشآت من المظاهر المسلحة، بما فيها العديد من المقرات العامة والخاصة، في إطار حملة مؤسسية لتعزيز هيبة الدولة، والأمن والسكينة العامة.

كما اشار إلى ما اتخذته الرئاسة، والسلطة المحلية من إجراءات سابقة لتخليد ذكرى الشهيدة المشهري، مؤكدا ان الوفاء لتضحياتها، سيكون بتحقيق العدل، والشروع بتصحيح الوضع الذي اودى بحياتها، وعشرات الضحايا الاخرين على مدى السنوات الماضية.

وأكد رئيس مجلس القيادة، تفهم المجلس والحكومة لمطالب كافة اسر الضحايا، وحقها المشروع في الإنصاف والعدالة، مؤكدا أن هذه المطالب تمثل أولوية أخلاقية ووطنية، وأن الدولة ستعمل بكل الوسائل الممكنة لتضميد جراح المظلومين، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة والأمن.

من جانبه عبر والد الشهيدة افتهان، محمد المشهري لدى تسلمه الوسام، عن امتنانه العميق للتكريم الرئاسي، ومتابعة فخامة الرئيس المستمرة للقضية، وتواصله الدائم بعائلة الشهيدة، مقدماً شكره للسلطات الأمنية في محافظة تعز على جهودها في ضبط عدد من الجناة ومواصلة ملاحقة الفارين من وجه العدالة.