تحرك رئاسي وتوجيهات التحقيق في تفجير استهدف رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، بالتحقيق العاجل في التفجير الذي استهدف موكب رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، غرب مدينة تعز، وأدى لإصابته ومقتل جنديين وإصابة آخرين.

جاء ذلك خلال اجرائه اتصالاً هاتفياً بالعميد رزيق للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة إثر إصابته في الهجوم. وفق وكالة سبأ الرسكية

واستمع العليمي إلى تقرير أولي حول ملابسات التفجير والعناصر المشتبه في تنفيذ العملية بالتنسيق مع جماعة الحوثي، ووجّه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما وجّه العليمي بتقديم معونات لأسر القتلى ومساعدات للمصابين، مشيداً بروح المقاتلين ومعنوياتهم العالية في مواجهة الجماعات المسلحة والمليشيات الحوثية.