تكريم رئاسي بقصر معاشيق للشهيدة افتهان المشهري تحرك رئاسي وتوجيهات التحقيق في تفجير استهدف رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي الأسواق اليمنية تسجل تراجعًا في أسعار الذهب اللجنة الأولمبية تريد عدم استضافة دولة إسلامية لأي أحداث رياضية بعد حظر تأشيرات رياضيين إسرائيليين ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الجولة العاشرة: صدارة تحت المجه الذهب يتراجع من القمة التاريخية... هل يخطف التضخم القرار؟ المغرب.. استقبال تاريخي لأبطال العالم طارق صالح يؤكد إن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالقوة واقتلاع الحوثيين ويحذر من استغلال ''أدوات الذكاء الإصطناعي'' مليشيات الدعم السريع تقصف مطار الخرطوم لليوم الثالث تواليًا عمره 90 عامًا.. من هو المفتي العام الجديد للسعودية؟
وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، بالتحقيق العاجل في التفجير الذي استهدف موكب رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، غرب مدينة تعز، وأدى لإصابته ومقتل جنديين وإصابة آخرين.
جاء ذلك خلال اجرائه اتصالاً هاتفياً بالعميد رزيق للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة إثر إصابته في الهجوم. وفق وكالة سبأ الرسكية
واستمع العليمي إلى تقرير أولي حول ملابسات التفجير والعناصر المشتبه في تنفيذ العملية بالتنسيق مع جماعة الحوثي، ووجّه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما وجّه العليمي بتقديم معونات لأسر القتلى ومساعدات للمصابين، مشيداً بروح المقاتلين ومعنوياتهم العالية في مواجهة الجماعات المسلحة والمليشيات الحوثية.