الأسواق اليمنية تسجل تراجعًا في أسعار الذهب

أسعار الذهب في صنعاء
الخميس - 23/10/2025
جنيه الذهب
شراء = 500,000 ريال
بيع = 510,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 62,000 ريال
بيع = 64,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,496,000 ريال
بيع = 1,556,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 187,000 ريال
بيع = 199,800 ريال