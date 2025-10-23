آخر الاخبار

تكريم رئاسي بقصر معاشيق للشهيدة افتهان المشهري تحرك رئاسي وتوجيهات التحقيق في تفجير استهدف رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي الأسواق اليمنية تسجل تراجعًا في أسعار الذهب اللجنة الأولمبية تريد عدم استضافة دولة إسلامية لأي أحداث رياضية بعد حظر تأشيرات رياضيين إسرائيليين        ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الجولة العاشرة: صدارة تحت المجه الذهب يتراجع من القمة التاريخية... هل يخطف التضخم القرار؟ المغرب.. استقبال تاريخي لأبطال العالم طارق صالح يؤكد إن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالقوة واقتلاع الحوثيين ويحذر من استغلال ''أدوات الذكاء الإصطناعي'' مليشيات الدعم السريع تقصف مطار الخرطوم لليوم الثالث تواليًا عمره 90 عامًا.. من هو المفتي العام الجديد للسعودية؟

الأسواق اليمنية تسجل تراجعًا في أسعار الذهب

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 163

أسعار الذهب في صنعاء

الخميس - 23/10/2025

 جنيه الذهب

شراء = 500,000 ريال  

بيع = 510,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 62,000 ريال  

بيع = 64,000 ريال  

 أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 1,496,000 ريال   

بيع = 1,556,000 ريال   

جرام عيار 21

شراء = 187,000 ريال   

بيع = 199,800 ريال  

إقراء أيضاً
تكريم رئاسي بقصر معاشيق للشهيدة افتهان المشهري
تحرك رئاسي وتوجيهات التحقيق في تفجير استهدف رئيس عمليات محور تعز وقائد اللواء ال
طارق صالح يؤكد إن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالقوة واقتلاع الحوثيين ويحذر من
احتمالية هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق في اليمن
اليمن ثالث دولة في العالم في تفشي الكوليرا
اليمن: زيارة الزُبيدي لموسكو بين بيان «الانتقالي» وبيان الخارجية الروسية «الضبابي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول