       ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الجولة العاشرة: صدارة تحت المجه

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، يوم الأحد المقبل، صوب ملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، حيق اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6 / 1، فيما فاز الريال على يوفنتوس بهدف نظيف.

ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد بداية قوية في الموسم، حيث جمع الفريق الملكي 24 نقطة من 10 مباريات.

ويتمنى الفريق بقيادة مدربه تشابي ألونسو استعادة هيبته في مواجهات الكلاسيكو بعد خسارته في لقاء الذهاب الموسم الماضي.

وفي المقابل، يعيش برشلونة فترة تحديات كبيرة بسبب الإصابات التي ألمت بعدد من لاعبيه الأساسيين مثل غافي، رافينيا، وليفاندوفسكي، مما أثر على أدائه في بداية الموسم، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن فاز في سبع مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.

ولكن الفريق الكتالوني بقيادة المدرب هانسي فليك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري.

واستطاع تشابي ألونسو، المدرب الشاب، خلال موسمه الأول مع الفريق أن يعيد الروح والطموح.

ويعتمد ألونسو على أسلوب لعب هجومي منظم مع التركيز على الاستحواذ والتمريرات السريعة، ويعتمد أيضا على قدرات فينيسيوس جونيور وترينت ألكسندر-أرنولد في استغلال الأطراف.

وينتظر أن يلعب الريال بطريقة 4 – 3 – 3 مع الضغط العالي في منتصف الملعب واستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة، مع الاعتماد على إرسال الكرات العرضية من الجانبين واستغلال سرعات ومهارات اللاعبين.

على الجانب الآخر، يقود برشلونة المدرب هانسي فليك، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات.

ويعتمد فليك على التوازن الدفاعي والهجوم السريع عبر لاعبيه الشباب مثل ويلسون أودوبيرت وراندال كولو مواني الذين يسعون لإثبات جدارتهم في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

ويرجح أن يلعب برشلونة بطريقة 4 – 2 – 3 – 1 مع تقوية الوسط لتعويض غياب ليفاندوفسكي، ومحاولة بناء الهجمات من العمق والاعتماد على السرعة في الأطراف.

وتحظى مباراة الكلاسيكو بأهمية كبيرة نظرا للتنافس الشرس بين الريال وبرشلونة كما أن تاريخ مواجهتهما يؤكد صعوبة توقع الفائز باللقاء.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، التقى الفريقان في 283 مباراة رسمية في جميع المسابقات، حيث تمكن الريال من الفوز في 101 مباراة، فيما فاز برشلونة في 97 مباراة وتعادلا في 85 مباراة.

وكان أكبر انتصار حققه برشلونة هو الفوز 11 / 1 في كأس الملك عام 1943، بينما أكبر فوز لريال مدريد كان 7 / صفر في الدوري موسم 1935 / 1936.

وعلى مستوى هدافي الكلاسيكو، يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي برشلونة بـ26 هدفا في الكلاسيكو، بينما يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة ريال مدريد بـ18 هدفا في المواجهات المباشرة، وكلاهما رحلا عن فريقه.

وينتظر أن يعود فينيسيوس جونيور إلى تشكيلة ريال مدريد ما يعزز من القدرت الهجومية للريال الذي يضم في تشكيلته أيضا الفرنسي كيليان مبابي وجود بيلينغهام.

أما برشلونة، ورغم غياب عدد من نجومه، لكنه سيعتمد على الشباب والطموح، مع لاعبين مثل أودوبيرت وكولو مواني الذين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم وإثبات جدارتهم في الكلاسيكو.