الذهب يتراجع من القمة التاريخية... هل يخطف التضخم القرار؟

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - رويترز

انخفضت أسعار الذهب الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أمريكية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 4097.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم الاثنين مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1438.47 دولار.