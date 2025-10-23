المغرب.. استقبال تاريخي لأبطال العالم

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 236

تجمهر آلاف الأشخاص مساء الأربعاء في الرباط للاحتفال بفوز منتخب المغرب لكرة القدم بكأس العالم تحت 20 عاماً، وهتفوا خلال مرور حافلة «أشبال الأطلس» وسط أجواء من الفرح العارم وأصوات أبواق «الفوفوزيلا».

وعلى طول الموكب الذي جاب المدينة، لوَّح حشد كبير من المشجعين الذين ارتدوا اللونين الأحمر والأخضر بالأعلام المغربية، بينما تسلق الأكثر جرأة الأسطح لرؤية اللاعبين الذين كانوا يستعرضون على متن حافلة من طابقين.

وقبل العرض، ترأس ولي عهد المغرب، الأمير مولاي الحسن، في القصر الملكي، حفلاً تكريمياً لأعضاء الفريق الذي منح البلاد أول لقب عالمي في كرة القدم.

وقال يوسف، وهو موظف مبيعات يبلغ من العمر 34 عاماً، لـ«لوكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه إنجاز، لقد منحونا الفرح ورفعوا علم بلدنا عالياً».

ومن شرفتها، كانت كلير غالوان، طالبة فرنسية تبلغ من العمر 19 عاماً، تصوّر المشهد: «لم أرَ هذا العدد من الناس في الرباط من قبل. لقد أدركت مدى حب المغاربة لكرة القدم».

في تشيلي، فاز منتخب شباب المغرب الأحد على الأرجنتين المرشحة للقب 2-0 في المباراة النهائية في سانتياغو، بثنائية من ياسر الزبيري. قدم مشواراً رائعاً تغلَّب خلاله على منتخبات قوية على غرار البرازيل وإسبانيا في دور المجموعات وفرنسا في نصف النهائي، ليصبح ثاني منتخب أفريقي بعد غانا يحرز لقب هذه البطولة.

وكتب أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 للكبار في قطر، يوم الاثنين على منصة «إكس»: «مستقبل كرتنا في أيد أمينة. أحسنتم يا أبطال العالم تحت 20 سنة!».

ويستضيف المغرب كأس الأمم الأفريقية في نهاية العام، وسيشارك في تنظيم مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.