مليشيات الدعم السريع تقصف مطار الخرطوم لليوم الثالث تواليًا

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن قوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم الدولي اليوم الخميس بالطائرات المسيرة لليوم الثالث على التوالي، لكن دفاعات الجيش أسقطتها.

ونقلت صحيفة (التغيير) السودانية الإلكترونية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الدعم السريع هاجمت الخرطوم بعدد من الطائرات المسيرة في عدة مواقع مختلفة، لافتا إلى أن سبع مسيرات استهدفت مطار العاصمة.

وأضاف المصدر العسكري، الذي لم تسمه الصحيفة، أن الدفاعات الأرضية التابعة للجيش أسقطت جميع الطائرات المسيرة قبل إصابة أي من أهدافها.

ولم تعلن قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.

جاء ذلك بعدما أعلن مطار الخرطوم أمس الأربعاء استئناف عمله وعودة النشاط الجوي في العاصمة السودانية بعد توقفه منذ بداية الحرب قبل عامين ونصف العام، قائلا إن طائرة تابعة لشركة "بدر للطيران" هبطت في المطار.

غير أن مصدرا في شركة الطيران أبلغ (رويترز) أنه تم إرجاء إعادة فتح مطار الخرطوم إثر هجمات بطائرات مسيرة يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن رحلة داخلية تجارية كان من المقرر أن تسيرها الشركة أمس تأجلت لعدة أيام على الأقل.