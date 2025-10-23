احتمالية هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق في اليمن

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو، وبارد إلى بارد نسبياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو، وحار نهاراً - معتدل نسبياً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 34 / 25 - المكلا 33 / 24 - الحديدة 36 / 27 - سقطرى 31 / 24 - المخا 33 / 24 - الغيضة 31 / 22 - زنجبار 33 / 23 - لحج 35 / 23 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 34 / 18 - مأرب 31 / 17 - عتق 31 / 16 - بيحان 29 / 16 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 24 / 07 - تعز 29 / 14 - ذمار 22 / 04 - الضالع 26 / 12 - إب 25 / 10 - البيضاء 24 / 08 .

وحذّر المركز، المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل الموج، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.