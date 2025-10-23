عمره 90 عامًا.. من هو المفتي العام الجديد للسعودية؟ احتمالية هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق في اليمن اليمن ثالث دولة في العالم في تفشي الكوليرا أسعار النفط تحلق بعد قرارات أمريكية 45 دولة و6 آلاف رياضي.. أول دولة عربية تفتتح أضخم حدث شبابي آسيوي لعام معلومات طيبة مهمة وضرورية...من هم الأكثر عرضة للموت القلبي المفاجئ اليمن: زيارة الزُبيدي لموسكو بين بيان «الانتقالي» وبيان الخارجية الروسية «الضبابي» عاجل : المجلس الانتقالي يسلم ثروات الجنوب وفي مقدمتها النفط والطاقة لروسيا مقابل أحلام الانفصال.. والحكومة الشرعية خارج إطار الحسابات عيدروس الزُبيدي من موسكو: يؤكد خيار الانفصال ويشدد على أن حماية الجنوب أولوية للمجلس الانتقالي مؤسسة توكل كرمان الدولية تدشن أول مشاريعها في القرن الأفريقي بتزويد مدرسة الأيتام في الصومال بخمسين حاسوباً
توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو، وبارد إلى بارد نسبياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو، وحار نهاراً - معتدل نسبياً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.
ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 34 / 25 - المكلا 33 / 24 - الحديدة 36 / 27 - سقطرى 31 / 24 - المخا 33 / 24 - الغيضة 31 / 22 - زنجبار 33 / 23 - لحج 35 / 23 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 34 / 18 - مأرب 31 / 17 - عتق 31 / 16 - بيحان 29 / 16 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 24 / 07 - تعز 29 / 14 - ذمار 22 / 04 - الضالع 26 / 12 - إب 25 / 10 - البيضاء 24 / 08 .
وحذّر المركز، المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر.
فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل الموج، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.