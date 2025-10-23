آخر الاخبار

أسعار النفط تحلق بعد قرارات أمريكية

الخميس 23 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 230

 

 

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بقوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عملاقي النفط الروسيين "روس نفط" و"لوك أويل"، ما أثار مخاوف شح المحروقات عالميا.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 3.71% إلى 60.66 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 3.55% إلى 64.81 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس فرضت وزارة الخزانة الأمريكية المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية مستهدفة شركتي "لوك أويل" و"روس نفط".

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي "روس نفط" و"لوك أويل" الأسبوع الماضي.

كما أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

من جهتها أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي

