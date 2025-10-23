معلومات طيبة مهمة وضرورية...من هم الأكثر عرضة للموت القلبي المفاجئ اليمن: زيارة الزُبيدي لموسكو بين بيان «الانتقالي» وبيان الخارجية الروسية «الضبابي» عاجل : المجلس الانتقالي يسلم ثروات الجنوب وفي مقدمتها النفط والطاقة لروسيا مقابل أحلام الانفصال.. والحكومة الشرعية خارج إطار الحسابات عيدروس الزُبيدي من موسكو: يؤكد خيار الانفصال ويشدد على أن حماية الجنوب أولوية للمجلس الانتقالي مؤسسة توكل كرمان الدولية تدشن أول مشاريعها في القرن الأفريقي بتزويد مدرسة الأيتام في الصومال بخمسين حاسوباً عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخطوات الأولى مع تركيا لماذا شطبت بريطانيا ''هيئة تحرير الشام'' من قوائم الإرهاب؟
كشفت دراسة طبية جديدة نشرت في مجلة European Heart Journal، عن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الموت القلبي المفاجئ.
أشارت المجلة إلى أن نتائج الدراسة بينت أن لاعبات كمال الأجسام المحترفات، يعانين من نسبة مرتفعة من حالات الموت القلبي المفاجئ، فبعد أن حلل العلماء البيانات الطبية لنحو 9500 لاعبة كمال أجسام شاركن في مسابقات دولية ما بين عامي 2005 و2020، اكتشفوا 32 حالة وفاة بين اللاعبات، ثلثها بسبب التوقف المفاجئ للقلب، وكانت حالات الوفاة أكثر شيوعا لدى اللاعبات المحترفات، حيث كان خطر الوفاة لديهن أعلى بأكثر من 20 مرة من خطر الوفاة لدى اللاعبات الهاويات لهذه الرياضة.
وذكر المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ماركو فيكياتو من جامعة بادوفا الإيطالية، إن التمارين الرياضية القاسية، والجفاف، والأنظمة الغذائية الصارمة، واستخدام المنشطات تشكل عبئا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي، كما نوه إلى أن القائمين على الدراسة توصلوا لإحصائية مقلقة أيضا، تظهر أن 13 بالمئة من وفيات لاعبات كمال الأجسام كانت مرتبطة بالانتحار أو العنف – وهي نسبة تتجاوز أربعة أضعاف ما يتم تسجيله من حالات الانتحار بين الرجال الذين يمارسون هذه الرياضة.
وحذّر الباحثون من أن السعي لتحقيق شكل الجسم المثالي قد تكون له عواقب صحية خطيرة، ودعوا المجتمع الرياضي إلى زيادة الاهتمام بالرقابة الطبية والمخاطر النفسية الاجتماعية، كما حثوا الأطباء على إدراج فحص القلب في برامج المراقبة الطبية حتى بالنسبة للرياضيات الشابات اللاتي يبدون أنهن بصحة جيدة