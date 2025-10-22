عاجل : المجلس الانتقالي يسلم ثروات الجنوب وفي مقدمتها النفط والطاقة لروسيا مقابل أحلام الانفصال.. والحكومة الشرعية خارج إطار الحسابات

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 289

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة تمثيل الدولة اليمنية في المحافل الدولية، التقى عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأربعاء، نائب رئيس الوزراء الروسي المكلّف بملف الطاقة والاقتصاد، ألكسندر نوفاك، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.

اللقاء، الذي حمل طابعًا اقتصاديًا خالصًا، ناقش ملفات الطاقة، والنفط، والزراعة، والثروة السمكية، والبنية التحتية، حيث عرض الزُبيدي فرص الاستثمار في الجنوب والمحافظات المحررة، متجاوزًا بذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تُعد الجهة الرسمية المخولة بإدارة هذه الملفات السيادية.

كما أكد الزبيدي للجانب الروسي أن الفرص الاستثمارية في الجنوب واعدة، وأن المجلس منفتح على الشراكات مع مختلف الأطراف والشركات المتخصصة، بما يخدم مصالح «شعب الجنوب»

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للمجلس الانتقالي بشأن سعيه لتكريس واقع سياسي واقتصادي منفصل في الجنوب، عبر بناء علاقات خارجية مباشرة، وعرض قطاعات استراتيجية على دول كبرى دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة الرسمية.

من جانبه، عبّر المسؤول الروسي عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الزُبيدي في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا حرص موسكو على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري في اليمن، دون توضيح ما إذا كانت هذه التفاهمات تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

اللقاء يأتي استكمالًا لمباحثات أجراها الزُبيدي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي تناولت تطورات الأوضاع السياسية في اليمن والمنطقة، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود تمثيل الزُبيدي، ودور المجلس الانتقالي في رسم السياسات الخارجية بعيدًا عن الإجماع الوطني.