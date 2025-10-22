مؤسسة توكل كرمان الدولية تدشن أول مشاريعها في القرن الأفريقي بتزويد مدرسة الأيتام في الصومال بخمسين حاسوباً

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

دشّنت مؤسسة توكل كرمان الدولية أول مشاريعها في منطقة القرن الأفريقي من خلال تزويد مدرسة الأيتام في جمهورية الصومال بخمسين جهاز حاسوب، في خطوة تهدف إلى دعم التعليم الرقمي وتمكين الطلبة الأيتام من مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذا المشروع يمثل بداية سلسلة من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تعتزم تنفيذها في المنطقة، مشيرةً إلى أن التركيز سيكون على التعليم، وتمكين الشباب، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت الناشطة توكل كرمان، رئيسة المؤسسة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية المؤسسة لتعزيز فرص التعليم النوعي في الدول الإفريقية، مشيرةً إلى أن دعم مدرسة الأيتام في الصومال “هو البداية، وسيكون هناك المزيد من المشاريع بعون الله”.

ويهدف المشروع إلى تمكين الطالبات اليتيمات من اكتساب مهارات تقنية حديثة، وتعزيز قدرتهن على استخدام الحاسوب في مجالات التعليم والبحث وتنمية المهارات الرقمية، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الفتيات في مراكز الأيتام داخل الصومال. وأوضحت مؤسسة توكل كرمان أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية داخل دار الأيتام، وتمكين المركز من تقديم برامج تدريبية إلكترونية، وتوسيع فرص التعلم الرقمي للفتيات المقيمات فيه. وتركّز مؤسسة توكل كرمان الدولية جهودها على دعم التعليم وتمكين النساء والشباب في مختلف الدول، من خلال مشاريع نوعية تهدف إلى بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

تأسست مؤسسة توكل كرمان الدولية كمنظمة غير ربحية تُعنى بدعم التعليم، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز قيم السلام والحرية في العالم العربي والإفريقي.

وخلال الأعوام الماضية نفذت المؤسسة عدداً من المشاريع التعليمية والإغاثية في اليمن وعدد من الدول، وتسعى حالياً لتوسيع نشاطها نحو القرن الأفريقي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء جسور تعاون إنساني وتنموي مع شعوب المنطقة.