آخر الاخبار

عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخطوات الأولى مع تركيا لماذا شطبت بريطانيا ''هيئة تحرير الشام'' من قوائم الإرهاب؟ ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص: الحكم بإعدام 6 إيرانيين في اليمن.. من هم وبماذا أُدينوا؟ تسجيل أسرع تراجع لأسعار الذهب منذ سنوات ضبط شحنة سلاح ومنتجات على متن سفينة إيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين.. تعرف بالصور على حمولتها فيديو المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية مع الضابط المنشق عن الحوثيين

عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 234

 

اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أطرافاً سياسية قالت إنهم "شركاء الإصلاح المفترضون"، بالتواطؤ الضمني مع جماعة الحوثي، متمنيةً – بحسب تعبيرها – أن تسقط محافظتا تعز ومأرب في قبضة الجماعة.

وفي منشور لافت على صفحتها الرسمية في فيسبوك رصده محرر موقع مأرب برس، كتبت كرمان "يتمنى شركاء الإصلاح المفترضون أن تسقط تعز ومأرب بيد الحوثي اليوم قبل الغد، والأكيد أنه حين يحدث ذلك فستسقط عدن حتى سقطرى وما بينهما خلال 48 ساعة على أكثر تقدير."

وأضافت "كان كثير من هؤلاء كتيبة الحوثي الإعلامية وجناحه السياسي حين إسقاط صنعاء، ولا يزالون – بعلم أو دون علم – يلعبون ذات الدور. ولله في خلقه شؤون."

تصريحات كرمان تأتي أيضًا بعد موجة انتقادات وجهها ناشطون وإعلاميون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه، الذين يتهمون حزب الإصلاح بالفشل في إدارة معركة الشمال، في حين يرى أنصار الحزب أن هناك مساعٍ لإضعافه وتهميش دوره في مواجهة الحوثيين.

إقراء أيضاً
عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة
لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخط
ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص: الحكم بإعدام 6 إيرانيين في اليمن.. من هم وبماذا أُ
ضبط شحنة سلاح ومنتجات على متن سفينة إيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين.. تعرف بالصور
فيديو المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية مع الضابط المنشق عن الحو
''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول