عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة عاجل: توكل كرمان: سقوط تعز ومأرب بيد الحوثي بوابة لانهيار الجنوب خلال 48 ساعة اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخطوات الأولى مع تركيا لماذا شطبت بريطانيا ''هيئة تحرير الشام'' من قوائم الإرهاب؟ ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص: الحكم بإعدام 6 إيرانيين في اليمن.. من هم وبماذا أُدينوا؟ تسجيل أسرع تراجع لأسعار الذهب منذ سنوات ضبط شحنة سلاح ومنتجات على متن سفينة إيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين.. تعرف بالصور على حمولتها فيديو المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية مع الضابط المنشق عن الحوثيين
اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أطرافاً سياسية قالت إنهم "شركاء الإصلاح المفترضون"، بالتواطؤ الضمني مع جماعة الحوثي، متمنيةً – بحسب تعبيرها – أن تسقط محافظتا تعز ومأرب في قبضة الجماعة.
وفي منشور لافت على صفحتها الرسمية في فيسبوك رصده محرر موقع مأرب برس، كتبت كرمان "يتمنى شركاء الإصلاح المفترضون أن تسقط تعز ومأرب بيد الحوثي اليوم قبل الغد، والأكيد أنه حين يحدث ذلك فستسقط عدن حتى سقطرى وما بينهما خلال 48 ساعة على أكثر تقدير."
وأضافت "كان كثير من هؤلاء كتيبة الحوثي الإعلامية وجناحه السياسي حين إسقاط صنعاء، ولا يزالون – بعلم أو دون علم – يلعبون ذات الدور. ولله في خلقه شؤون."
تصريحات كرمان تأتي أيضًا بعد موجة انتقادات وجهها ناشطون وإعلاميون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه، الذين يتهمون حزب الإصلاح بالفشل في إدارة معركة الشمال، في حين يرى أنصار الحزب أن هناك مساعٍ لإضعافه وتهميش دوره في مواجهة الحوثيين.