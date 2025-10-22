اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، مع رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، السفير صقر المقبل، سبل تفعيل عضوية اليمن وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي.

كما بحث الجانبان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر لـ (الأونكتاد) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، آليات دعم مشاركة اليمن في اجتماعات وأنشطة منظمة التجارة العالمية، في ظل التحديات اللوجستية والمالية التي تواجهها البلاد، حيث دعا الوزير الاشول إلى توفير دعم خاص للدول المتأثرة بالنزاعات بما يضمن استمرار عضويتها النشطة ومشاركتها الفاعلة في أعمال المنظمة.

وعبّر الوزير الأشول، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر لـ (الأونكتاد) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عن تقدير الحكومة اليمنية للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس العام في توجيه أعمال منظمة التجارة العالمية..مثمنًا جهود رئيس المجلس في دعم إصلاح المنظمة، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر شمولاً وإنصافًا، خاصة للدول النامية والأقل نموًا في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التجارية الدولية.

وأكد الأشول، التزام الجمهورية اليمنية، العضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 2014، بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، وحرصها على المشاركة الفاعلة في أنشطة المنظمة بما يعزز شفافية الاقتصاد الوطني وانفتاحه، رغم ما تمر به البلاد من صعوبات وتحديات.

كما استعرض الأشول، الأوضاع الاقتصادية والتجارية الراهنة في اليمن، وجهود الحكومة في الحفاظ على انسيابية النشاط التجاري وتسهيل حركة السلع الأساسية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تدريجية لتحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات المنظمة للتجارة.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة، بجهود رئيس المجلس العام في تعزيز التوافق داخل المنظمة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالتنمية، ونفاذ صادرات الدول النامية والأقل نموًا إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، تفهمه للتحديات التي تواجهها اليمن..مشيدًا بإصرار الحكومة اليمنية على مواصلة انخراطها في النظام التجاري متعدد الأطراف..مؤكدًا استعداد المجلس العام لمواصلة العمل مع الأعضاء لدعم شمولية المشاركة، وتيسير اندماج الدول المتأثرة بالأزمات في أنشطة المنظمة.

وفي ختام اللقاء، جدّد وزير الصناعة والتجارة شكره لرئيس المجلس العام على دعمه المتواصل لليمن والمجموعة العربية..مؤكدًا تطلع اليمن إلى تعميق التعاون مع منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا المؤسسية التي تسهم في بناء نظام تجاري أكثر عدالة وتوازنًا وشمولا.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حميد عمر.