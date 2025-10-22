من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 127

أشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وبالموقف الصيني الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ،بحسب وكالة الأنباء سبأ.



وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الصين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار، في إطار خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات الجارية بدعم من الشركاء الدوليين.



وأوضح بن بريك أن هناك آفاقاً واعدة للشراكة مع الأصدقاء في الصين، داعياً رجال الأعمال والشركات الصينية إلى الاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص والقطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر كافة التسهيلات والمزايا اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية.



كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي توقفت جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً عن تطلع الحكومة لأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من الازدهار والنماء خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه عبّر القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في إدارة الأوضاع رغم التحديات.



مؤكداً استمرار دعم بلاده لمسار السلام والتنمية في اليمن، واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.