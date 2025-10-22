آخر الاخبار

اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخطوات الأولى مع تركيا لماذا شطبت بريطانيا ''هيئة تحرير الشام'' من قوائم الإرهاب؟ ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص: الحكم بإعدام 6 إيرانيين في اليمن.. من هم وبماذا أُدينوا؟ تسجيل أسرع تراجع لأسعار الذهب منذ سنوات ضبط شحنة سلاح ومنتجات على متن سفينة إيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين.. تعرف بالصور على حمولتها فيديو المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية مع الضابط المنشق عن الحوثيين ''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية

من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 127

 

أشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وبالموقف الصيني الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ،بحسب وكالة الأنباء سبأ.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الصين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار، في إطار خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات الجارية بدعم من الشركاء الدوليين.

وأوضح بن بريك أن هناك آفاقاً واعدة للشراكة مع الأصدقاء في الصين، داعياً رجال الأعمال والشركات الصينية إلى الاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص والقطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر كافة التسهيلات والمزايا اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية.

كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي توقفت جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً عن تطلع الحكومة لأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من الازدهار والنماء خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه عبّر القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في إدارة الأوضاع رغم التحديات.

مؤكداً استمرار دعم بلاده لمسار السلام والتنمية في اليمن، واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

 
إقراء أيضاً
اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجار
تسجيل أسرع تراجع لأسعار الذهب منذ سنوات
سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً
أسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع قياسي
دول عربية تفجر مفاجئات جديدة في سباق الذهب العربي.. مناجم تُزهر وسط الحروب وأرق
الذهب يستأنف رحلة الصعود.. والفضة فوق 52 دولاراً مجدداً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول