لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخطوات الأولى مع تركيا

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في لقاء حمل طابعاً عملياً، بحث رئيس الوزراء سالم بن بريك مع السفير التركي أمر الله إيشلر فرص توسيع الشراكة بين اليمن وتركيا، مع تركيز واضح على الاستثمار في القطاعات الحيوية.

الحديث لم يقتصر على المجاملات الدبلوماسية، بل دخل مباشرة في ملفات التنمية، حيث أبدت الحكومة اليمنية رغبتها في جذب الشركات التركية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

رئيس الوزراء شدد على أهمية الدور التركي في دعم الاستقرار، لكنه ركز أكثر على تحويل العلاقات الأخوية إلى شراكة اقتصادية ملموسة، تخلق فرصاً وتدفع عجلة التنمية.

السفير التركي من جانبه أكد استعداد بلاده لتوسيع التعاون، مشيراً إلى أن تركيا لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تسعى لتفعيل التعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين.

اللقاء حضره كبار مساعدي رئيس الوزراء، في إشارة إلى أن الملف التركي يحظى بمتابعة مباشرة من صناع القرار.