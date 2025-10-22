اليمن تبحث مع منظمة التجارة العالمية تفعيل عضويتها وتعزيز حضورها في النظام التجاري الدولي من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية: الصين تعزز حضورها في اليمن لقاء يمني تركي يفتح الباب أمام شركات إسطنبول لبناء اليمن ورئيس الوزراء يبدأ الخطوات الأولى مع تركيا لماذا شطبت بريطانيا ''هيئة تحرير الشام'' من قوائم الإرهاب؟ ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص: الحكم بإعدام 6 إيرانيين في اليمن.. من هم وبماذا أُدينوا؟ تسجيل أسرع تراجع لأسعار الذهب منذ سنوات ضبط شحنة سلاح ومنتجات على متن سفينة إيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين.. تعرف بالصور على حمولتها فيديو المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية مع الضابط المنشق عن الحوثيين ''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية
في لقاء حمل طابعاً عملياً، بحث رئيس الوزراء سالم بن بريك مع السفير التركي أمر الله إيشلر فرص توسيع الشراكة بين اليمن وتركيا، مع تركيز واضح على الاستثمار في القطاعات الحيوية.
الحديث لم يقتصر على المجاملات الدبلوماسية، بل دخل مباشرة في ملفات التنمية، حيث أبدت الحكومة اليمنية رغبتها في جذب الشركات التركية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
رئيس الوزراء شدد على أهمية الدور التركي في دعم الاستقرار، لكنه ركز أكثر على تحويل العلاقات الأخوية إلى شراكة اقتصادية ملموسة، تخلق فرصاً وتدفع عجلة التنمية.
السفير التركي من جانبه أكد استعداد بلاده لتوسيع التعاون، مشيراً إلى أن تركيا لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تسعى لتفعيل التعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين.
اللقاء حضره كبار مساعدي رئيس الوزراء، في إشارة إلى أن الملف التركي يحظى بمتابعة مباشرة من صناع القرار.