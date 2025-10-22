ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص: الحكم بإعدام 6 إيرانيين في اليمن.. من هم وبماذا أُدينوا؟

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 144

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت شرق اليمن، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً قضى بإعدام ستة إيرانيين، بعد إدانتهم في قضية تهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى الأراضي اليمنية.

وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور القاضية ريهام محضار ممثلة النيابة العامة، وأمين سر الجلسة سالم سعيد باوزير.

وبحسب ما ورد في الصحيفة القضائية، فقد نظرت المحكمة في ملف القضية رقم (14) للعام 1446هـ، والمقيدة برقم (89) لسنة 2023م بالنيابة الجزائية المتخصصة حضرموت، والمتعلقة بجلب ما يقارب ثلاثة أطنان من مادتي الحشيش والشبو على متن قارب بحري قادم من إيران.

وتضمن منطوق الحكم إدانة المتهمين:

داؤود محمد شاه مراد

علي محمد محمد علي عبدالله

عبدالصمد عبدالقادر حسين شاروك

عبدالنبي بير شاروك

أمين سولو موسى دادي

محمد حنيف جاتي جماعت

وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً إما ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت، إضافة إلى مصادرة المضبوطات وإتلاف كميات المخدرات المضبوطة بإشراف النيابة العامة.