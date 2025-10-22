ضبط شحنة سلاح ومنتجات على متن سفينة إيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين.. تعرف بالصور على حمولتها

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، جنوب اليمن بقيادة العميد حمدي شكري، اليوم الأربعاء ضبط سفينة إيرانية كانت محملة بالأسلحة ومنتجات إيرانية الصنع، أثناء محاولتها التسلل عبر المياه الإقليمية في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالقرب من مضيق باب المندب.

السفينة كانت محملة بمواد غذائية وأدوية وداخلها مخبأ سري يحتوي على صاروخ مضاد للدروع وقطع طيران مسير.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات العمالقة، نقلًا عن مصدر أمني في الحملة، أن عملية ضبط السفينة "بوم" جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها، و أنه جرى اعتراض السفينة وتفتيشها بدقة، والقبض على طاقمها المكوَّن من ثمانية بحّارة، يتبعون أحد القيادات الحوثية ضمن شبكة تهريب منظمة.

وبيّن المصدر أن السفينة قدمت من ميناء بندر عباس الإيراني، وكانت تحمل على متنها صاروخًا مضادًا للدروع من نوع "كورنيت" (Kornet)، وقطع غيار خاصة بالطائرات المسيّرة (الدرونز)، تشمل وحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات عسكرية، إضافة إلى موصلات وكابلات تحكم دقيقة.

كما عُثر على ثمانية صناديق من الأدوية الإيرانية الصنع من إنتاج شركة CinnaGen، بينها عقارPectuna®️ Pertuzumab 420 mg / 14 mL المستخدم لعلاج السرطان، إلى جانب مواد غذائية واستهلاكية من منشأ إيراني تحمل علامة Kahnoosh التجارية.

الفحص أظهر ايضا، مخزناً سرياً فارغاً يرجح أنه كان يحتوي على شحنة أسلحة جرى تفريغها في عرض البحر وتسليمها لقوارب تهريب تابعة للحوثيين.