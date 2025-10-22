فيديو المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية مع الضابط المنشق عن الحوثيين

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

أعلن القائد الميداني السابق في صفوف جماعة الحوثي العميد صلاح الصلاحي، قائد ما يسمى اللواء العاشر "صماد"، انشقاقه عن صفوف المليشيات وانضمامه إلى القوات الحكومية.

وجاء إعلان انشقاق الصلاحي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة في محافظة مأرب. حيث ظهر وهو مرتديا زي القوات الحكومية.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده عبد الله مجلي خلال المؤتمر الصحفي أن "أبواب الحكومة مفتوحة أمام كل من يعود إلى رشده وينأى بنفسه عن الانخراط في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، التي تمارس أبشع الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وتزج بالشباب في حروب عبثية خدمة للمشروع الإيراني".

من جانبه، دعا العميد الصلاحي زملاءه المغرر بهم من قبل جماعة الحوثي إلى "الرجوع إلى حضن الوطن، وترك القتال الذي لا يخدم سوى أجندات خارجية".

وأضاف أن الجماعة "تمارس تمييزا عنصريا واضحا وتستغل اليمنيين كوقود لحروبها العبثية"، محذرا من "خطورتها على مستقبل البلاد والمجتمع اليمني، لما تبثه من أفكار طائفية ومفاهيم الكراهية والثأر والانتقام".

وأشار الصلاحي إلى أنه كان أحد شهود العيان على ما تمارسه الجماعة من "جرائم وظلم وطغيان واستكبار في محافظة تعز"، التي ينتشر فيها اللواء الذي كان يقوده.