''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية الأرصاد تحذر القاطنين في سقطرى وربابنة السفن في المياه اليمنية الشرقية نجاة قائد اللواء الخامس حماية رئاسية من محاولة اغتيال محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة عملية إنزال خاطفة في قلب دير الزور.. التحالف الدولي يضرب بقوة ويشعل جبهة الشرق السوري! صدمة تهزّ الحوثيين — قائد لواء يلوّح بالهزيمة وينشقّ إلى صفوف الحكومة شيب الشعر وعلاقته المفاجئة بالوقاية من السرطان سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات
أقدمت عناصر مسلحة تابعة للإنتقالي الجنوبي مساء الثلاثاء، على اقتحام سجن التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وإخراج أحد السجناء بالقوة.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة قدمت على متن عدة أطقم عسكرية، وهاجمت مبنى قسم شرطة التواهي، وأطلقت النار بكثافة في باحة القسم بعد اقتحامه.
وغادرت العناصر المسلحة قسم شرطة التواهي بعد إخراج السجين الذي لم تعرف هويته، أو ملابسات سجنه.
وبعد الحادثة، تجمع عشرات المواطنين، ، أمام قسم شرطة التواهي في العاصمة، احتجاجا على عملية الإقتحام وإخراج أحد السجناء من داخل القسم بالقوة وسط إطلاق نار كثيف، معبرين عن استيائهم الشديد لما حدث.