''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 108

أقدمت عناصر مسلحة تابعة للإنتقالي الجنوبي مساء الثلاثاء، على اقتحام سجن التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وإخراج أحد السجناء بالقوة.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة قدمت على متن عدة أطقم عسكرية، وهاجمت مبنى قسم شرطة التواهي، وأطلقت النار بكثافة في باحة القسم بعد اقتحامه.

وغادرت العناصر المسلحة قسم شرطة التواهي بعد إخراج السجين الذي لم تعرف هويته، أو ملابسات سجنه.

وبعد الحادثة، تجمع عشرات المواطنين، ، أمام قسم شرطة التواهي في العاصمة، احتجاجا على عملية الإقتحام وإخراج أحد السجناء من داخل القسم بالقوة وسط إطلاق نار كثيف، معبرين عن استيائهم الشديد لما حدث.