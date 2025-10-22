أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

حقق نادي تضامن حضرموت انتصاره الأول في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما فاز على الشباب السعودي (2-0) بالدوحة في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال الخليج.

وحصد التضامن اليمني أول 3 نقاط له في المسابقة ليحل في المركز الثاني خلف الريان القطري، فيما تراجع الشباب السعودي الى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وأصبح تضامن حضرموت أول نادي يمني يفوز على نادي سعودي في بطولة خارجية.

وافتتح فريق التضامن التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب ممدوح بن عجاج في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، بهدف رائع.

وأضاف اللاعب بول إيلونزي الهدف الثاني للتضامن عند الدقيقة 22، معززًا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 29 من زمن المباراة إهدار ركلة جزاء لصالح فريق الشباب، بعد أن سدد اللاعب البلجيكي كاراسكو الكرة فوق العارضة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب التضامن رضوان الحبيشي في الدقيقة 78، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل قوي على أحد لاعبي الشباب.

وبعد المباراة قال المدرب السعودي بندر باصريح، مدرب تضامن حضرموت اليمني إن فريقه تغلب على فارق الامكانيات بالعطاء داخل الملعب.. مشيرا الى إن المنتخبات اليمنية تمتلك مواهب كثيرة تحتاج الرعاية والاحتواء.

وتضم المجموعة الثانية الى جانب تضامن حضرموت، الشباب السعودي والريان القطري والنهضة العماني وتلعب مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، فيما تضم المجموعة الأولى كلًا من القادسية الكويتي وسترة البحريني و زاخو العراقي والعين الإماراتي.