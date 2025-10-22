''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية الأرصاد تحذر القاطنين في سقطرى وربابنة السفن في المياه اليمنية الشرقية نجاة قائد اللواء الخامس حماية رئاسية من محاولة اغتيال محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة عملية إنزال خاطفة في قلب دير الزور.. التحالف الدولي يضرب بقوة ويشعل جبهة الشرق السوري! صدمة تهزّ الحوثيين — قائد لواء يلوّح بالهزيمة وينشقّ إلى صفوف الحكومة شيب الشعر وعلاقته المفاجئة بالوقاية من السرطان سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات
حقق نادي تضامن حضرموت انتصاره الأول في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما فاز على الشباب السعودي (2-0) بالدوحة في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال الخليج.
وحصد التضامن اليمني أول 3 نقاط له في المسابقة ليحل في المركز الثاني خلف الريان القطري، فيما تراجع الشباب السعودي الى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وأصبح تضامن حضرموت أول نادي يمني يفوز على نادي سعودي في بطولة خارجية.
وافتتح فريق التضامن التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب ممدوح بن عجاج في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، بهدف رائع.
وأضاف اللاعب بول إيلونزي الهدف الثاني للتضامن عند الدقيقة 22، معززًا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.
وشهدت الدقيقة 29 من زمن المباراة إهدار ركلة جزاء لصالح فريق الشباب، بعد أن سدد اللاعب البلجيكي كاراسكو الكرة فوق العارضة.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب التضامن رضوان الحبيشي في الدقيقة 78، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل قوي على أحد لاعبي الشباب.
وبعد المباراة قال المدرب السعودي بندر باصريح، مدرب تضامن حضرموت اليمني إن فريقه تغلب على فارق الامكانيات بالعطاء داخل الملعب.. مشيرا الى إن المنتخبات اليمنية تمتلك مواهب كثيرة تحتاج الرعاية والاحتواء.
وتضم المجموعة الثانية الى جانب تضامن حضرموت، الشباب السعودي والريان القطري والنهضة العماني وتلعب مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، فيما تضم المجموعة الأولى كلًا من القادسية الكويتي وسترة البحريني و زاخو العراقي والعين الإماراتي.