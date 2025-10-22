الأرصاد تحذر القاطنين في سقطرى وربابنة السفن في المياه اليمنية الشرقية

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 259

حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الأربعاء، الصيادين وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر وارتفاع الموج حول محافظة أرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية الشرقية لليمن.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس وتقارير المراكز الإقليمية المختصة بالأعاصير المدارية، تبين تحول منطقة الضغط المنخفض إلى منخفض جوي يتمركز على خط طول 67.6 درجة شرقاً و8.6 درجة شمالاً وتبعد أطرافه حوالي 550 كم عن محافظة أرخبيل سقطرى.

وتوقع المركز أن تكون السماء ملبدة بالغيوم مع فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وقد تكون الرياح نشطة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة، والرؤية منخفضة، فيما يكون البحر مضطرباً إلى مضطرب جداً وارتفاع الموج من 2.5 ـ 4 أمتار.