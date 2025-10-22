''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية الأرصاد تحذر القاطنين في سقطرى وربابنة السفن في المياه اليمنية الشرقية نجاة قائد اللواء الخامس حماية رئاسية من محاولة اغتيال محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة عملية إنزال خاطفة في قلب دير الزور.. التحالف الدولي يضرب بقوة ويشعل جبهة الشرق السوري! صدمة تهزّ الحوثيين — قائد لواء يلوّح بالهزيمة وينشقّ إلى صفوف الحكومة شيب الشعر وعلاقته المفاجئة بالوقاية من السرطان سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات
حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الأربعاء، الصيادين وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر وارتفاع الموج حول محافظة أرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية الشرقية لليمن.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس وتقارير المراكز الإقليمية المختصة بالأعاصير المدارية، تبين تحول منطقة الضغط المنخفض إلى منخفض جوي يتمركز على خط طول 67.6 درجة شرقاً و8.6 درجة شمالاً وتبعد أطرافه حوالي 550 كم عن محافظة أرخبيل سقطرى.
وتوقع المركز أن تكون السماء ملبدة بالغيوم مع فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وقد تكون الرياح نشطة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة، والرؤية منخفضة، فيما يكون البحر مضطرباً إلى مضطرب جداً وارتفاع الموج من 2.5 ـ 4 أمتار.