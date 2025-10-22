نجاة قائد اللواء الخامس حماية رئاسية من محاولة اغتيال

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

نجا قائد اللواء الخامس حماية رئاسية في الجيش اليمني، العميد عدنان رزيق، من محاولة اغتيال، تعرض لها في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس إن رزيق اصيب بجروح طفيفة، واستشهد اثنين من مرافقيه، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في مدينة تعز، على الخط الرئيس المؤدي الى السجن المركزي صباح اليوم الأربعاء.

كما اصيب عدد من الجنود والمارة بإصابات متفاوتة.

ووفق المصادر، فقد اعقب الإنفجار، قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته مليشيات الحوثي على الموقع، غرب تعز.