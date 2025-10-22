''بلطجة'' جديدة لعناصر الإنتقالي في عدن.. اقتحام سجن التواهي واخراج سجين بالقوة أول نادي يمني يفوز على فريق سعودي.. تضامن حضرموت يُسقط الشباب بثنائية الأرصاد تحذر القاطنين في سقطرى وربابنة السفن في المياه اليمنية الشرقية نجاة قائد اللواء الخامس حماية رئاسية من محاولة اغتيال محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة عملية إنزال خاطفة في قلب دير الزور.. التحالف الدولي يضرب بقوة ويشعل جبهة الشرق السوري! صدمة تهزّ الحوثيين — قائد لواء يلوّح بالهزيمة وينشقّ إلى صفوف الحكومة شيب الشعر وعلاقته المفاجئة بالوقاية من السرطان سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات
نجا قائد اللواء الخامس حماية رئاسية في الجيش اليمني، العميد عدنان رزيق، من محاولة اغتيال، تعرض لها في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس إن رزيق اصيب بجروح طفيفة، واستشهد اثنين من مرافقيه، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في مدينة تعز، على الخط الرئيس المؤدي الى السجن المركزي صباح اليوم الأربعاء.
كما اصيب عدد من الجنود والمارة بإصابات متفاوتة.
ووفق المصادر، فقد اعقب الإنفجار، قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته مليشيات الحوثي على الموقع، غرب تعز.