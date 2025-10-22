محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة عملية إنزال خاطفة في قلب دير الزور.. التحالف الدولي يضرب بقوة ويشعل جبهة الشرق السوري! صدمة تهزّ الحوثيين — قائد لواء يلوّح بالهزيمة وينشقّ إلى صفوف الحكومة شيب الشعر وعلاقته المفاجئة بالوقاية من السرطان سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات ما الذي يجري بحثه في المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة؟ لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور! ألونسو يشيد بمبابي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال نقابة المحامين تكلف فريقا من المحامين لمتابعة قضية اختطاف صبرة
في تحرك عسكري مباغت فجر اليوم الأربعاء، نفذت قوات التحالف الدولي إنزالًا جويًا واسع النطاق على عدد من المنازل في قرية الكسار الفوقاني شمال شرقي دير الزور، بمشاركة مروحيات هجومية وطائرات حربية ومسيرات استطلاعية أمريكية، في عملية وُصفت بأنها الأعنف منذ أشهر.
ووفق مصادر ميدانية، دوّت أصوات الانفجارات في أرجاء القرية، فيما حلّقت المقاتلات على ارتفاع منخفض وسط تحذيرات عبر مكبرات الصوت للأهالي بالبقاء داخل منازلهم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ليالي الحرب الكبرى ضد التنظيمات الإرهابية.
العملية – التي نُفذت بدقة عالية – تأتي بعد سلسلة من الإنزالات النوعية نفذها التحالف خلال الأسابيع الماضية في ريف دمشق وحماة، وأسفرت عن اعتقال قيادات ميدانية في تنظيم داعش وتصفية عناصر مطلوبة.
مصادر عسكرية ترجّح أن الهدف من العملية الأخيرة هو تفكيك خلايا نائمة للتنظيم يُعتقد أنها أعادت نشاطها في المنطقة، بينما تشير مؤشرات ميدانية إلى أن التحالف الدولي يعيد تموضع قواته ويُحضّر لمرحلة جديدة من المواجهة في الشرق السوري. الإنزال الجوي في دير الزور يؤكد أن ساحة الحرب لم تهدأ بعد، وأن التحالف يبعث برسالة نارية مفادها:
لا ملاذ آمن لأي مطلوبٍ تحت سماء سوريا.