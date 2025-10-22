سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات ما الذي يجري بحثه في المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة؟ لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور! ألونسو يشيد بمبابي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال نقابة المحامين تكلف فريقا من المحامين لمتابعة قضية اختطاف صبرة الخارجية الإيرانية: إيران تدعم جهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في اليمن المجلس الانتقالي يطالب بدولة جنوبية أمام الأمم المتحدة… ويتبرأ من خراب وتردي الأوضاع في عدن التي يديرها بنفسه ويحمل الرئاسي المسئولية العمالقة تنجح في احباط واحدة من أكبر عمليات تهريب للمخدرات... ضبط مليون و80 ألف حبة مخدرة وزير الدفاع من تعز: ترتيبات لإنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى تمهيدا لإصدار قرار بها
سجلّت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعاً حاداً بلغ 6%، في أكبر انخفاض يومي منذ 4 سنوات، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب بنسبة 6% إلى 4,085.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولار أمس الاثنين.
وخسرت الفضة أكثر من 7% من قيمتها خلال جلسة تداول اليوم.
جني الأرباح وقال كبير محللي السوق لدى إحدى الشركات المتخصصة تيم ووترر:
«تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم، وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضياً في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة».
وأضاف ووترر: «المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة».
ووفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي.إم.إي» فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأمريكي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضاً آخر في ديسمبر القادم.
وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة