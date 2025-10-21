حزب الإصلاح بساحل حضرموت يكشف عن رؤيته للسلام أمام المبعوث الأممي ويفتح ملف تردي الخدمات ما الذي يجري بحثه في المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة؟ لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور! ألونسو يشيد بمبابي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال نقابة المحامين تكلف فريقا من المحامين لمتابعة قضية اختطاف صبرة الخارجية الإيرانية: إيران تدعم جهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في اليمن المجلس الانتقالي يطالب بدولة جنوبية أمام الأمم المتحدة… ويتبرأ من خراب وتردي الأوضاع في عدن التي يديرها بنفسه ويحمل الرئاسي المسئولية العمالقة تنجح في احباط واحدة من أكبر عمليات تهريب للمخدرات... ضبط مليون و80 ألف حبة مخدرة وزير الدفاع من تعز: ترتيبات لإنشاء هيئة خاصة برعاية الجرحى تمهيدا لإصدار قرار بها تراجع أعداد المصابين بحمى الضنك في تعز
أشاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بمهاجمه كيليان مبابي بسبب مستواه المذهل هذا الموسم، حيث يتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مواجهة يوفنتوس على أرضه غدا الأربعاء.
وسجل مبابي (26 عاما)، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان الموسم الماضي، 10 أهداف في تسع مباريات بالدوري الإسباني وخمسة أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف مع المنتخب الفرنسي هذا الموسم.
وساهم أداؤه المميز في انطلاقة قوية لريال مدريد تحت قيادة ألونسو، حيث فاز في 10 من أصل 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات. ويتصدر الفريق الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة، وحصد جميع النقاط في دوري أبطال أوروبا.
وقال ألونسو للصحفيين اليوم الثلاثاء “الأمر لا يقتصر على الأهداف فحسب. تأثيره لا يقل أهمية أيضا فيما يتعلق بمتابعة زملائه له بالكرة وبدونها.
“إنه يساعدنا. سجل أهدافا في كل مكان. هذا التأثير، بالإضافة إلى الأهداف، هو ما يحتاجه الفريق”.
ويواجه ريال مدريد فريق يوفنتوس المتعثر، الذي لم يحقق أي فوز منذ أكثر من شهر، ويحتل المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق أربع نقاط عن ميلانو المتصدر. ومع ذلك، حذّر ألونسو من الاستخفاف بالفريق الإيطالي.
وقال ”نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة يوفنتوس غدا. أي فريق إيطالي يعاني قد يكون خطيرا. يجب ألا ننسى التاريخ.
“يوفنتوس ناد كبير، سواء في الحاضر أو الماضي. لديهم لاعبون مميزون جدا”.
وأضاف “إنها مباراة قمة أوروبية تقليدية. واجها الفريقان بعضهما البعض عدة مرات، وشاركتُ في بعض تلك المباريات”.
وتابع “نشعر بجاهزية عالية. نريد فوزنا الثالث في دوري أبطال أوروبا ومواصلة البداية الرائعة”.
وتابع “نحن بحاجة إلى الملعب. يذهب الناس إلى (استاد) برنابيو لمشاهدة مباريات كبيرة. علينا أن نوفر لهم ما يريدون (من متعة* حتى يستجيبوا بالمثل”.